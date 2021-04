Ponte Preta sai atrás, mas reage e vira sobre o São Caetano pelo Paulistão

Em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista, a Ponte Preta enfrentou o São Caetano no Anacleto Campanella e venceu por 2 a 1, de virada, com o gol da vitória saindo nos acréscimos do segundo tempo. Com o resultado, a Macaca volta a vencer na competição e permanece na terceira colocação do Grupo B, com 10 pontos.

A partida começou bem movimentada, com as duas equipes jogando de forma ofensiva em busca do primeiro gol. Depois de algumas chances para ambos os lados, o Azulão saiu na frente aos 16 minutos. Charles soltou a bomba em cobrança de falta de fora da área, Ygor espalmou e, no rebote, Caetano apareceu para tocar para as redes e inaugurar os marcadores.

Em busca da reação, a Ponte cresceu para cima dos donos da casa e chegou ao empate aos 32, com Camilo, mas o VAR identificou um impedimento na jogada e o tento foi anulado. Só que a Macaca seguiu pressionando e conseguiu empatar o confronto no finalzinho, aos 49. Niltinho foi derrubado por Braz na área e, após análise do árbitro de vídeo, o juiz deu pênalti. Camilo bateu com precisão no canto esquerdo e marcou para o time de Campinas.

A Ponte Preta se empolgou com o empate e voltou mais ligada na segunda etapa, encurralando o São Caetano e criando as principais jogadas de ataque nos instantes iniciais, mas acabou pecando nas finalizações. No decorrer da etapa, o Azulão conseguiu sair mais para o jogo e deixou a partida mais equilibrada, porém também desperdiçou as oportunidades que criou.

Quando parecia que o confronto terminaria empatado, aos 46 minutos, Moisés recebeu no lado direito, driblou a marcação e bateu forte e rasteiro, por baixo do goleiro Luiz, para virar o confronto e garantir a vitória para a Ponte Preta.