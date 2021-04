Ponte Preta x Inter de Limeira: veja as cotas para o duelo da oitava rodada do Paulistão

Ponte Preta x Inter de Limeira. As equipes entram em campo nesta segunda-feira (26) às 20h (horário de Brasília) no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, São Paulo. O jogo é válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2021.

As equipes buscam seu segundo triunfo consecutivo na estadual. Fique de olho nas possibilidades de lucrar nos melhores sites de apostas esportivas como a Betfair.

HOJE É DIA DE LEÃO A Internacional entra em campo pelo Paulistão 2021.

⚽ Ponte Preta x Inter

Paulistão

20h

Moisés Lucarelli: SporTV e Premiere — Inter de Limeira (@interdelimeira) April 26, 2021

A Ponte venceu de virada o São Caetano e conseguiu somar os 10 pontos. Agora está a um ponto de diferença do vice-líder do Grupo B, a Ferroviária. E busca a vitória esta noite para entrar na zona de classificação da chave.

Por outro lado, o Inter derrotou o Ituano por 1 a 0 e pôs fim a sequência de três jogos sem vitórias. O Leão ocupa o terceiro lugar do Grupo A, com seis pontos.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Ygor Vinhas, Apodi, Rayan, Ruan Renato e Yuri; Barreto e Léo Naldi; Pedrinho, Camilo e Moisés; Paulo Sérgio.

Inter de Limeira: Jefferson Paulino, Matheus Alexandre, Renan Fonseca, Lucas Balardin e Rafael Santos; Igor Henrique, Thiaguinho (Pedro do Rio) e Rondinelly; Lucas Batatinha, Felipe Saraiva e Roger.

Ponte Preta x Inter de Limeira: quanto pagam as casas de apostas

Segundo o site oGol, foram 36 partidas oficiais disputadas até hoje. Sendo 16 vitórias para a Macaca, 9 para o Inter, e 11 empates. No site de apostas Betfair, as cotas para a vitória da Ponte Preta são de @1.73, @4.6 para o Inter, e @3.6 em caso de empate.