Ponte Preta x Santos: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Três dias após garantir a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores, o Santos volta a campo para enfrentar a Ponte Preta nesta sexta, às 20h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O time do interior foi o responsável pela eliminação do Peixe nas quartas de final da competição no ano passado.

Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista

SANTOS TERÁ TIME MISTO

De olho na maratona de jogos que terá pela frente (vai disputar 11 jogos em 25 dias), o técnico Ariel Holan vai poupar alguns titulares na partida desta sexta, casos do goleiro João Paulo, do lateral-esquerdo Felipe Jonatan, do volante Alison e do atacante Soteldo.

Na vice-liderança do grupo D, com seis pontos ganhos, o Santos precisa somar pontos para encaminhar a classificação para as quartas do Paulistão antes dos confrontos mais importantes da Copa Libertadores.

Hora da reação

A Ponte Preta ocupa a terceira colocação do grupo B, com apenas quatro pontos ganhos, seis a menos que a Ferroviária, vice-líder, e precisa da vitória para seguir sonhando com a classificação.

O técnico Fábio Moreno deve fazer apenas uma mudança na equipe em relação ao confronto contra o Criciúma pela Copa do Brasil, com a entrada de Niltinho na vaga de Pedrinho no meio-campo.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X SANTOS

Data e hora: 16 de abril de 2021, às 20h

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Rafael Tadeu Alves de Souza

Árbitro de vídeo: José Claudio Rocha Filha

Como e onde assistir: Premiere (PPV) e Tempo Real do LANCE!

PONTE PRETA

ygor Vinhas, Apodi, Luizão, Ruan Renato e Yuri; Dawhan e Barreto; Niltinho, Camilo e Moisés; João Veras. Técnico: Fábio Moreno

SANTOS

Jhon, Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Jhonnathan; Vinícius Balieiro, Ivonei e Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga. Técnico: Ariel Holan

Desfalques: João Paulo, Felipe Jonatan, Alison e Soteldo (poupados), Raniel, Jobson, Sandry e Carlos Sánchez (lesionados) e Madson (não inscrito)