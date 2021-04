Alguns pontos fundamentais para ter sucesso em uma entrevista de emprego

Naturalmente muitas pessoas ficam ansiosas e nervosas em uma entrevista de emprego. No entanto, é importante que se atente a alguns pontos para que esse nervosismo não te deixe aquém do seu potencial para conquistar seus objetivos de vida dentro da sua trajetória profissional.

Fale sobre você – E agora?

Muitas pessoas simplesmente travam nesse momento, pois não possuem segurança para falar sobre si mesmo.

No entanto, você pode falar sobre a sua experiência profissional de uma maneira equilibrada, focando em suas competências e habilidades.

Construa seus pontos fortes e fracos dentro de sua trajetória

É possível falar sobre seus pontos a melhorar e seus pontos positivos de forma natural. Assim sendo, poderá colocá-los de forma construída dentro de uma situação anterior.

Dessa forma, estará direcionando a resposta sem parecer arrogante ou tímido, já que esses extremos são os receios de muitas pessoas nesse momento.

Metodologia Star – O direcionamento de suas respostas

Falamos sobre a metodologia Star para direcionar suas respostas, verifique nosso artigo sobre esse método, pois pode ser bastante interessante para que analise a sua própria trajetória profissional.

Além disso, você mesmo pode treinar a metodologia Star. Pois, no momento em que for falar para um entrevistador, estará mais naturalizado com essa metodologia.

Seus objetivos – Tenha clareza e definição

Os objetivos em uma entrevista de emprego precisam ser claros e definidos. Sendo assim, objetivos intangíveis não ajudam nesse momento.

Por isso, seu objetivo deve estar claro na construção do seu currículo e também na sua entrevista de emprego. Defina como deseja atuar, o que espera dentro da sua área para crescer.

Pretende buscar estabilidade? Alcançar um cargo definido? Enfim, é importante ter clareza sobre suas objetividades.

Outros pontos de atenção para ter sucesso em uma entrevista de emprego

Além disso, outros detalhes são importantes para que tenha sucesso em uma entrevista de emprego como:

Evite atrasos;

Analise a vestimenta pertinente à cultura da empresa;

Treine a respiração;

Direcione sua trajetória;

Não interrompa o entrevistador;

Estude sobre a empresa;

Tenha assertividade em suas respostas;

Não exagere no perfume;

Confie no seu potencial;

Conheça suas habilidades;

Utilize o espaço aberto para dúvidas;

Não saia da entrevista com dúvidas.

Por fim, entenda que fazendo o seu melhor conseguirá uma posição que esteja de acordo com suas habilidades para que tenha sucesso em seus objetivos profissionais. Mesmo que precise passar por alguns processos seletivos até que alcance essa objetividade.