Por bom relacionamento, Bragantino oferece Thonny Anderson ao Vasco; meia teria que aceitar redução salarial no Cruz-Maltino

O Vasco vai colocando o time na forma durante o Campeonato Carioca e nas primeiras fases da Copa do Brasil visando ter a equipe ideal no início da Série B, grande objetivo cruz-maltino na temporada. Até o momento chegaram o goleiro Vanderlei, o lateral Zeca, o zagueiro Ernando e os atacantes Léo Jabá, Morato e Marquinhos Gabriel.

Segundo a informação do site Torcedores.com, por uma boa relação entre as diretorias, o Bragantino ofereceu o meio-campista Thonny Anderson ao clube carioca que disputará a Série B de 2021. O Cruz-Maltino ainda não definiu de que forma agirá no mercado, mas caso sinalize positivamente, será através de uma redução salarial que deverá ser aceita pelo atleta.

Aos 23 anos de idade, o meia está fora dos planos do Braga e deve ser emprestado ou negociado. Ciente disso, o Athletico Paranaense chegou a oferecer 2 milhões de euros (R$ 13,5 milhões, pela cotação atual), mas as partes não chegaram a um acordo. Dessa forma, em compasso de espera, o Furacão pode ver o Vasco ganhar vantagem na negociação.

Foto: Lucas Uebel/Getty Images



A negociação pela contratação de Morato, que atuava no Red Bull Bragantino, aproximou as diretorias do clube de Bragança e do Vasco. Porém, Thonny Anderson ganha um salário de cerca de R$ 125 mil mensais, valor que precisaria ser reduzido para que o atleta fosse contratado pelo Cruz-Maltino, sem custos adicionais além dos ordenados.

Revelado pelo Cruzeiro e com boa passagem pelo Athletico Paranaense em 2019, quando foi emprestado pelo Grêmio, o atleta disputou a temporada passada pelo Red Bull Bragantino, mas lesões atrapalharam o desenvolvimento do jogador e fizeram com que Thonny perdesse espaço.