Por causa da pandemia, Globo não terá estúdio olímpico em Tóquio · .

As restrições geradas pela pandemia de Covid-19 fizeram com que a Globo optasse por não montar seu já tradicional estúdio olímpico em Tóquio, sede dos Jogos que serão realizados entre 23 de julho e 8 de agosto. A crise sanitária afetou o megaevento e também os planos da emissora, que é detentora dos direitos de transmissão da Olimpíada no Japão.

A emissora desistiu da ideia de montar um estúdio especial com vista para a Baía de Tóquio e, em vez disso, vai apresentar as competições ao vivo, programas e todo o conteúdo olímpico dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. E promete usar recursos tecnológicos para que a cobertura não perca a qualidade.

Segundo a emissora, a ideia é que o estúdio dê a sensação de que o público está na capital japonesa. Haverá exibição de imagens ao vivo de Tóquio e perspectiva de 270º, para gerar uma amplitude.

Para a Globo, a vantagem de estar no Brasil é a maior facilidade para ter participações presenciais no estúdio olímpico, com a presença de ex-atletas, convidados, comentaristas, narradores e outros profissionais envolvidos na cobertura.

A empresa ainda não definiu quantos funcionários irá mandar a Tóquio, mas, por conta da pandemia, o número será bastante reduzido se comparado a outras edições dos Jogos Olímpicos. Certo é que narradores e apresentadores não vão viajar à capital japonesa, onde estarão apenas repórteres e produtores.

Com isso, Galvão Bueno vai narrar o maior evento esportivo do mundo pela última vez em sua extensa carreira sem estar no local do evento. “Minha última Olimpíada, vou ter que fazer sem ir lá. Veja se eu estou feliz”, lamentou o narrador de 70 anos.

“Por causa da pandemia, tivemos que adaptar nossos planos. Estaremos no Japão com um time de repórteres e produtores e faremos as transmissões das provas do Brasil. Nosso estúdio olímpico também será aqui. Foram decisões para trazer mais proteção à equipe e que em nada muda a excelência da cobertura da Globo, em todas as nossas plataformas”, explicou Renato Ribeiro, diretor de conteúdo de esporte da Globo.

A Globo promete mais de 200 horas de transmissões ao vivo, especialmente de jogos e provas que envolvam atletas brasileiros, além das principais disputas e as cerimônias de abertura e encerramento.

“Há muito simbolismo envolvido nessa edição. Os atletas vão representar os encontros que todos tanto aguardamos. Serão Jogos únicos do ponto de vista da emoção”, projetou Joana Thimoteo, diretora de eventos esportivos da Globo.

O SporTV contará com quatro canais para o evento e mais de 40 sinais com competições disponíveis para os assinantes, incluindo o Globoplay. O canal também terá um programa novo, diário, comandado por Marcelo Barreto e o técnico Bernardinho. A atração ainda não tem nome definido. O BandSports também tem os direitos de transmissão da Olimpíada.

Contagem regressiva

Entrará no ar nesta quarta-feira (14), quando a contagem regressiva para o evento chega à marca de 100 dias, a campanha Histórias Sobrepostas. Narrada por Patricia Pillar e Tony Ramos, a produção retrata o encontro no tempo entre as duas edições das Olimpíadas de Tóquio: a de 1964 e a que começa em 23 de julho deste ano.

Na Globo, a contagem será feita no Minuto Olímpico, com narração de Luis Roberto, relembrando histórias, conquistas, curiosidades e recordes olímpicos, e na série Histórias, que mostra as trajetórias de luta e superação de superatletas.

Narradas pelo ator Ícaro Silva, as dez peças da série contam as experiências de vida de atletas como a ginasta norte-americana Simone Biles, a nadadora japonesa Rikako Ikee, o atleta brasileiro de taekowndo Ícaro Miguel, o canoísta brasileiro Isaquias Queiroz e a ginasta do Uzbequistão Oksana Chusovitina.

