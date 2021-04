Mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia fez um apelo aos internautas na noite de segunda-feira (5) por meio de seu perfil no Instagram. Ela pediu para que a população se cuide para que o coronavírus não se espalhe ainda mais. “Por favor, não aglomerem”, escreveu a senhora.

“Amigos, agradeço de coração a todos que estão rezando pela cura de Paulo Gustavo e de todos que estão infectados. Por favor usem máscara, lave bem as mãos, usem álcool gel e não aglomerem. Quando me sentir em condições, vou gravar um vídeo para vocês. Por favor se cuidem”, implorou.

Déa Lúcia, que inspirou a personagem Dona Hermínia da franquia Minha Mãe é Uma Peça, tem marcado presença nas redes sociais para pedir orações para o ator e repostado homenagens dos amigos, que também pedem pela saúde dele.

Mãe de Paulo Gustavo prestou homenagem (Reprodução/Stories Instagram)

Ontem, Paulo Gustavo apresentou uma pequena melhora, segundo novo boletim divulgado pela equipe do artista. Internado desde 13 de março no Hospital Copa Star, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, o comediante tem quadro estável e permanece na UTI, com o uso de Ecmo (Oxigenação por membrana extracorporal), uma terapia usada como um pulmão artificial do lado de fora do corpo.

“A evolução clínica, que demanda seu tempo individual, teve –especialmente nas últimas 24 horas– sinais de evolução progressiva que geraram otimismo na equipe médica, que informa que: anteontem pela manhã o paciente foi submetido à uma pleuroscopia, quando foi identificada uma fístula bronco-pleural que impedia a adequada ventilação mecânica, tendo sido imediatamente corrigida. Desde então, alguns importantes sinais clínicos e laboratoriais de melhora tornaram-se mais evidentes”, disse a nota.

Os médicos afirmaram ainda que “a necessidade da Ecmo permanece, embora com parâmetros mais atenuados”. “Esse conjunto de dados, em que pese ainda a gravidade do paciente, vem aumentando o otimismo da equipe médica.”