Por integração, técnicos da base seguem treinos e preleções de Abel Ferreira no Palmeiras

Os técnicos Wesley Carvalho e Artur Itiro, das categorias Sub-20 e Sub-17 do Palmeiras acompanharam a sessão de treinos do time principal nesta segunda-feira. No domingo, eles também estiveram no treino e na preleção feita por Abel Ferreira, antes da derrota por 2 a 1 para o Mirassol.

O mesmo comportamento deve se repetir nesta terça-feira, quando a equipe enfrenta o Independiente del Valle, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), pela Copa Libertadores. O objetivo da ação é integrar ainda mais o Centro de Formação de Atletas do Verdão ao Profissional.

Outra boa notícia para a base palmeirense é a chegada de Luciano Junior, coordenador da preparação de goleiros, e Jeremias Lopes, treinador específico de habilidades individuais.

Com mais de 28 anos de experiência, Luciano Junior já passou por grandes clubes como Vitória e Athletico-PR, onde trabalhou com o atual goleiro titular do clube, Weverton.

“É uma grande honra fazer parte da Academia do Palmeiras. Tenho amigos que trabalham aqui há muito tempo, já acompanho os trabalhos e sei do potencial que o clube tem. Espero agregar valores, e com certeza haverá bastante aprendizado por conta dos profissionais de excelência que aqui trabalham”, declarou.

Jeremias Lopes teve experiência como atleta no Brasil e na Alemanha. Pela Europa, jogou Beach Soccer pela seleção alemã e realizou trabalhos em diversos clubes da Bundesliga, sempre com foco nas categorias de base.

“O meu trabalho aqui no Palmeiras passará pela moldagem dos atletas desde as categorias menores, para que cheguem já preparados individualmente aos times maiores. Já o trabalho com os mais velhos passa pelo refino dessa parte técnica. É dar a eles mais intimidade com a bola sem perder a essência do futebol brasileiro, que é o drible, a arte, o futebol de rua. Estou muito feliz com essa oportunidade e desafio”, disse.