Por novo treinador, situação de Hernane pode sofrer reviravolta dentro do Sport; contrato vai até o fim de 2021

Com um desempenho que poucas vezes agradou os torcedores do Sport dentro das quatro linhas, o técnico Jair Ventura acabou sendo demitido após a goleada sofrida dentro da Ilha do Retiro por 4 a 0 contra o Ceará, jogo que acabou selando a eliminação precoce do Leão da Copa do Nordeste 2021.

Em uma despedida postada nas redes sociais, o técnico exaltou a permanência do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro, tratando o fato como o principal feito em sua passagem pelo clube. “Quero agradecer pelo empenho dos atletas, a vontade de colaboração de todos os funcionários do clube e também aos dirigentes, aqui fiz muitos amigos”, completou o ex-comandante do Leão.

Jair foi o responsável pelo afastamento do atacante Hernane Brocador, que está há cerca de um mês treinando em separado pois estava fora dos planos do antigo treinador. Agora, já que um novo comandante assumirá o Leão para a sequência do Campeonato Pernambucano e para o Brasileirão, a situação pode ter uma reviravolta.

Foto: Anderson Stevens/Sport



Segundo a informação do site Globoesporte.com, o atleta que já estava ciente de que deixaria o clube, agora aguarda a definição do novo treinador do Sport para definir o seu futuro. A expectativa é de que Hernane seja reintegrado e aproveitado pelo comandante que assumirá o clube.

O contrato do centroavante com o Sport vai até o final da temporada de 2021. A ideia do experiente atleta é jogar e ter ritmo de jogo, seja no Leão ou em outra equipe.