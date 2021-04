Por onde andam cinco atores de Mulheres de Areia que estão sumidos da TV? · .

A novela Mulheres de Areia (1993) estreou na semana passada no catálogo do Globoplay, e os telespectadores agora podem rever atores que aparecem na trama, mas não dão as caras em folhetins inéditos da emissora há tempos. Alguns continuam trabalhando na área, mesmo fora do Brasil, enquanto outros mudaram os rumos de suas carreiras.

Marcos Frota, para sempre marcado como o Tonho da Lua de Mulheres de Areia, está longe da Globo desde 2016, quando atuou em Sol Nascente. Ele tem divulgado trabalhos artísticos pelas redes sociais e apareceu em um documentário do Globoplay recentemente.

Já Thaís de Campos, que interpretou Arlete na novela, continua trabalhando com atuação, mas de forma diferente. Ela mora em Portugal, onde se tornou professora de teatro.

Veja por onde andam cinco atores de Mulheres de Areia que estão sumidos das novelas:

reprodução/Instagram e tv Globo

Marcos Frota ficou famoso por Tonho da Lua

Marcos Frota

Tonho da Lua, de Mulheres de Areia (1993), é até hoje o personagem mais marcante de Marcos Frota na teledramaturgia. Ele teve também vários outros papéis na Globo entre as décadas de 1970 e 2000, mas está longe da emissora desde Sol Nascente (2016).

Desde 1995, Marcos Frota é dono de um circo e sempre divulga e apoia o trabalho de artistas circenses. Ele apareceu na Globo, neste ano, na série documental Em Nome de Deus, do Globoplay, falando de sua relação com o médium João de Deus, acusado de cometer abusos sexuais contra mais de 300 mulheres.

reprodução/tv Globo e instagram

Thais de Campos virou professora em Portugal

Thais de Campos

A atriz, que interpretou Arlete na trama de Ivani Ribeiro, fez dezenas de outros trabalhos na Globo. No ano passado, apareceu na reprise de Fina Estampa (2011) como Alice, par romântico de Íris (Eva Wilma). Thais de Campos está longe das novelas desde 2014 e há cinco anos vive em Portugal, onde dá aulas de teatro.

reprodução/tv globo e instagram

Isadora foi musa da TV nos anos 1980

Isadora Ribeiro

Ela ficou famosa como a modelo das aberturas do Fantástico nos anos 1980 e da novela Tieta (1989), na qual aparecia nua. Nos anos 1990, Isadora iniciou a carreira como atriz na Globo, viveu a Vera de Mulheres de Areia e se destacou também em Explode Coração (1995) e em Torre de Babel (1998).

A atriz ainda trabalhou em Uga Uga (2000) e Amor e Revolução (2011), essa no SBT. Seu trabalho mais recente na TV foi na série (fdp), em 2012, da HBO. Ela está com 55 anos hoje e tem tentado lucrar com as redes sociais. No Instagram, Isadora posta vídeos em que mostra sua rotina de exercícios, fotos de si mesma e oferece serviços de presença virtual em festas, aniversários e almoços.

reprodução/tv globo e instagram

A atriz Giovanna Gold na novela e atualmente

Giovanna Gold

Considerada uma das musas da TV nos anos 1990, Giovanna ganhou destaque ao interpretar a personagem Zefa em Pantanal. Em Mulheres de Areia (1993), fez o papel de Alzira, e atuou também em A Viagem (1994) e Por Amor (1997). Atualmente, está no ar na reprise de Chiquititas (2013) no SBT, na pele da vilã Carmem.

Giovanna Gold ficou em cartaz com uma peça de teatro no Rio de Janeiro até março do ano passado, quando a pandemia interrompeu as atividades. Desde então, ela tem feito lives no Instagram e lançou um aplicativo para ajudar atores a decorarem textos.

reprodução/tv globo e instagram

Alexandra Marzo deixou a carreira de atriz

Alexandra Marzo

Filha dos atores Cláudio Marzo (1940-2015) e Betty Faria, Alexandra interpretou a personagem Carola em Mulheres de Areia. Ela ainda atuou em mais novelas depois, como Malhação (1995) e Suave Veneno (1999), seu último trabalho como atriz na Globo. “Parei porque quis, não queria seguir mais aquela carreira”, disse em entrevista ao jornal O Globo.

Ela passou a se dedicar a cursos de roteiro e agora segue nessa área. “Esse é o meu caminho daqui para frente. Tinha que ler para minha filha e acabei me apaixonando”, publicou a ex-atriz em suas redes sociais.