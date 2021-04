Por opção técnica, Cuca não deve relacionar destaque do Atlético Mineiro nas últimas temporadas contra o Tombense

Após vencer o América de Cali por 2 a 1 no Mineirão, na última terça-feira (27), se reabilitando na Copa Libertadores da América, o Atlético Mineiro volta suas atenções para a semifinal do Campeonato Mineiro. O adversário da vez é o Tombense, clube que foi derrotado pelo Galo na última edição do torneiro estadual.









Naquela ocasião, quem marcou o gol decisivo que acabou coroando o título do Atlético Mineiro foi Jair. O volante, que foi um dos coringas com o técnico Jorge Sampaoli na temporada passada, parece que não vem tendo essa moral com o técnico Cuca. Isso porque a nossa equipe de reportagem soube por fontes ligadas ao clube que o profissional não foi relacionado pelo comandante para o primeiro jogo da semifinal por opção do treinador.

Vale lembrar que o volante foi sondado nos últimos meses por Grêmio e São Paulo. O Tricolor Paulista tentou trazer Jair para o Morumbi quando emprestou Tchê Tchê para a equipe mineira, mas não houve acordo. Na sequência, estudou uma proposta para o Galo, mas acabou não formalizando.

Jair não jogará contra o Tombense. Foto: Bruno Cantini/ Atlético Mineiro



Desde que chegou ao Atlético Mineiro em janeiro de 2019, Jair já atuou em 78 partidas pelo Galo, indo às balançou redes em apenas 8 oportunidades, segundo o portal OGoal. Mesmo assim, o jogador é visto pelos companheiros e dirigentes do clube mineiro como uma peça-chave nesse elenco atleticano.

Cuca deve ir a campo para o primeiro jogo da semifinal contra o Tombense com a seguinte formação: Everson; Guga, Júnior Alonso, Igor Rabello e Guilherme Arana; Tchê Tchê, Zaracho e Nacho Fernandez; Savarino, Keno e Vargas.