Por que despachar o atual campeão Bayern ‘aproxima’ Neymar e PSG do sonhado título da Champions

Paris Saint-Germain e Bayern de Munique fazem um estrelado duelo nesta terça-feira (13), às 16h (de Brasília), para decidir quem avança à semifinal da Uefa Champions League. Na primeira partida, há uma semana, o time de Neymar e Mbappé venceu por 3 a 2 e por isso entra em vantagem.

Se depender das últimas edições do maior torneio de clubes do mundo, o jogo na capital francesa garante não só a classificação à etapa seguinte, mas pode até ser um sinal de quem ficará com o título daqui a algumas semanas.

Isso porque, nas últimas nove edições, basicamente funciona assim na Champions League: ou o Bayern é campeão ou quem elimina os bávaros leva a taça para casa.

O time de Munique ganhou duas vezes o torneio, na temporada 2012-13, em final contra o rival local Borussia Dortmund, e em 2019-20, vencendo todos os jogos, inclusive a decisão contra, coincidentemente, o PSG, em Lisboa.

Nas demais, os campeões foram aqueles que deixaram o Bayern pelo caminho no mata-mata. A única exceção aconteceu em 2015-16, quando o Atlético de Madrid até superou os germânicos na semifinal, mas perdeu o título para o Real Madrid.

O Real, por sinal, foi beneficiado por essa sina em três oportunidades: foi campeão em 2013-14, 2016-17 e 2017-18 eliminando duas vezes o Bayern na semifinal e outra nas quartas.

Outro espanhol que entra na estatística é o Barcelona, campeão em 2014-15, no auge do trio formado por Messi, Suárez e Neymar, passando pelo Bayern de Pep Guardiola na semifinal.

Quem completa a lista é a turma da Inglaterra, com o Chelsea de 2011-12, que bateu os alemães por pênaltis na final, em plena Allianz Arena, em Munique, e o Liverpool de 2018-19, que tirou o Bayern logo nas oitavas até caminhar para a conquista.

Será que a história se repete na atual temporada?

Para seguir vivo rumo ao sonho do bicampeonato, o Bayern precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Também se classifica com vitória por um gol, desde que marque três ou mais vezes.

Já o PSG tem mais possibilidades de resultados a favor. Vai à semifinal se vencer, empatar ou perder por 1 a 0 ou 2 a 1. Quem passar pelo confronto encara o vencedor de Borussia Dortmund e Manchester City, que jogam na quarta (14), às 16h, na Alemanha.