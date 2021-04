 Por que devemos te contratar? – Saiba o que responder em uma entrevista de emprego

Aumente a sua chance de sucesso em uma entrevista de emprego

Para aumentar a sua chance de sucesso em uma entrevista de emprego é importante que tenha um alinhamento quanto às suas respostas para que repasse ao selecionador uma mensagem positiva sobre as suas competências profissionais. Uma vez que muitos profissionais ficam aquém de sua capacidade por pequenos detalhes que fazem toda diferença em uma entrevista de emprego. Ao passo que não são escolhidos para as próximas etapas dos processos.

No entanto, alguns pequenos ajustes podem ser feitos na postura do candidato para que demonstre sua capacidade oriunda de sua trajetória profissional e se destaque no processo seletivo.

Demonstre sempre interesse pela empresa

Geralmente, o selecionador pergunta ao candidato sobre o que ele sabe da empresa. Nesse momento é possível direcionar o básico sobre a missão, visão e valores da instituição em sua resposta.

Por exemplo, você pode dizer que se identifica com a visão da empresa, pois também deseja alcançar o sucesso em sua carreira através da busca por excelência. Bem como, pode ressaltar os valores da instituição. Porém, diga apenas o que acha que cabe como realista em sua percepção.

Por que você gostou dessa vaga?

Essa pergunta pode soar como uma espécie de “pegadinha” para o candidato. Pois muitos se perdem nas respostas por receio de responder algo que não seja pertinente.

No entanto, ao se deparar com essa pergunta, pode responder algo pertinente à posição oferecida pela empresa, juntamente com o seu objetivo. Por exemplo, se gosta de interagir com as pessoas e resolver problemas, pode relacionar isso à posição que a empresa oferece na área de atendimento.

Por que devemos te contratar? – A pergunta mais temida em um entrevista de emprego

Seria essa pergunta a mais difícil? Sem dúvida, essa pergunta confunde os candidatos, ainda que aparentemente seja tão simples. Porém, é uma resposta que pode ser a sua entrada na empresa ou a despedida do processo seletivo.

No entanto, não precisa enfeitar muito as suas respostas. Basta que elas sejam coerentes, assertivas e realista. Por exemplo, quando questionado sobre o motivo de sua contratação, pode ressaltar o alinhamento entre os valores da empresa e os seus valores pessoais. Bem como, pode ressaltar o quanto a cultura daquela empresa lhe agrada, pois é correlata à sua forma de trabalhar.

Alinhe valores e expectativas

Por exemplo, pode ressaltar que a cultura participativa da empresa te atraiu, pois você acredita que essa seja uma tendência de mercado. Já que a gestão de uma empresa deve estar cada vez mais aberta.

Porém, para que possa direcionar dessa maneira suas respostas, é fundamental que elas sejam realistas, por isso, estude os dados da empresa para alinhar às suas expectativas.