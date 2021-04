Por que é importante dar nome à discriminação · .

O comentário racista de Rodolffo Matthaus sobre o cabelo de João Luiz Pedrosa no BBB21 repercutiu nos programas da Globo. No Mais Você de segunda-feira (5), o assunto virou pauta no quadro Giro BBB, mas foi tratado pelo repórter Ivo Madoglio como uma “polêmica”. O termo foi usado de maneira inadequada, já que é muito importante dar nome aos tipos de discriminação, sem reduzi-los a palavras sensacionalistas.

Durante o bate-papo com Ana Maria Braga, Ivo disparou: “Sem graça foi um comentário polêmico que o Rodolffo fez de novo na casa. Agora em relação ao João”.

Na sequência, ele mostrou um vídeo do momento em que o cantor comparou o cabelo do professor ao da peruca de um homem das cavernas que ele teve de usar no castigo do monstro. “Eu não sou o homem das cavernas por ter o cabelo assim”, se defendeu o educador, visivelmente sem graça.

Em nenhum momento o repórter usou o termo “racismo” para definir a fala do sertanejo. A omissão da palavra que define a discriminação pode influenciar na forma como o público enxerga a atitude preconceituosa do brother.

Rodolffo com a peruca que comparou ao cabelo de João (Reprodução/TV Globo)

Pode, inclusive, reforçar a ideia de que tudo não passou de uma brincadeira e que Rodolffo não fez por maldade –ideia que ele mesmo defendeu no Jogo da Discórdia–. Pode parecer que foi apenas um episódio que “polemizou” dentro da casa.

Bruna Rocha, jornalista e pesquisadora em Comunicação de Culturas Contemporâneas, reforçou o posicionamento equivocado não só do repórter, mas também de outros programas com relação ao assunto.

“Existe uma espiral do silêncio colocada historicamente no Big Brother, onde as violências não podem ser nomeadas. Esse silenciamento, a omissão da possibilidade de nomear as violências concretas que são sofridas pelos participantes também é uma violência”, explicou ao ..

De acordo com dados IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no Brasil, 55,8% da população se declara de raça preta ou parda. A partir disso, é possível afirmar que as informações corretas sobre os termos discriminatórios –que inclui também machismo, homofobia, entre outros– não chegam à minoria da população.

Entretanto, essa minoria é a responsável por comandar veículos de comunicação, programas de TV e disseminar a cultura que reverbera com mais facilidade.

“Essa não-nomeação das violências também constitui uma violência institucional. [A Globo] Além de não tomar nenhuma postura, ainda silencia e inviabiliza que o debate seja feito da maneira correta”, completa Bruna.

“Errei”

Esta não é a primeira vez que o Mais Você mostra o quanto a população ainda é desinformada sobre a forma como se deve tratar o racismo. Em 1º de março, Ana Maria Braga criticou a ex-participante do reality show Lumena Aleluia, que é negra, e insinuou que existiu “racismo reverso” por parte da baiana com Carla Diaz.

“A gente tem culpa disso [ser branco], né? Está acontecendo um [racismo] reverso aí, né?”, declarou ela, na ocasião.

No dia seguinte, a apresentadora começou o matinal pedindo desculpas. “Errei. Eu gosto muito de assumir os meus erros. Depois do programa de ontem, eu vi muitas mensagens nas redes sociais informando que eu havia feito um comentário equivocado, que eu não sabia”, afirmou.