Por que Juliette é a participante mais seguida da história? · .

Fenômeno no BBB21, Juliette Freire ultrapassou a marca de 19 milhões de seguidores nas redes sociais e se tornou a participante mais seguida da história do reality show ainda dentro do confinamento. Nem mesmo Manu Gavassi e Rafa Kalimann, que quebraram recordes dentro do BBB20, superam o sucesso da paraibana.

O êxito de Juliette se deve, em maior parte, ao seu carisma e ao seu jogo inteligente, que conquistaram o público. A advogada soube reverter a seu favor uma situação de perseguição e exclusão que foram essenciais para que o público a acolhesse desde a primeira semana.

A maquiadora conversa com o público e tem uma personalidade forte, mas não deixa de perdoar quem a fere dentro do reality, o que causa comoção e empatia em quem assiste. Isso a difere de Manu e Rafa que, no ano passado, não chegaram a ser favoritas ao prêmio.

No entanto, do lado de fora, a equipe da paraibana também tem feito um ótimo trabalho. Com 22 profissionais, o time de Juliette tem gente designada para cada tipo de trabalho necessário para gerenciar seu Instagram e Twitter. De acordo com a publicitária Bárbara Torres, a identidade visual criada para as redes sociais contribui bastante para a identificação do público.

“A estratégia de marketing é forte por conta da personalidade, do posicionamento e da identidade visual que casam com uma grande parte da população brasileira, causando proximidade por meio da sua história”, explica Bárbara em entrevista para o ..

“A equipe da Juliette fez um estudo de identidade invejável. O uso de cores do círculo cromático, com a combinação de cores complementares como roxo, laranja e verde, mais o uso das tipografias cursivas, como Sans Serif, torna [o conteúdo] mais atrativo ao cérebro”, afirma a publicitária.

Além das estratégias visuais, o time da paraibana também faz uso de elementos regionais e uma linguagem adaptada ao Instagram. “O mais interessante é que ela não fez o que a maioria dos participantes fizeram, que é o planejamento de vídeos para cada acontecimento possível na casa. Isso diz muito sobre naturalidade”, elogia a profissional de marketing.

Até o “fenômeno Juliette” acontecer, era difícil imaginar que alguém faria mais sucesso do que Manu Gavassi nas redes sociais –ela havia conquistado 10 milhões de seguidores durante seu confinamento. Isso, principalmente, pelo fato de a cantora já ter deixado preparados diversos conteúdos para serem postados ao longo de sua participação.

“A Manu veio de um histórico de fama, já sabia lidar com as câmeras e tinha passos arquitetados”, avalia a publicitária. “O público tem buscado cada vez mais naturalidade, pessoas que tenham histórias e trajetórias mais próximas da realidade do brasileiro, além de toda a representatividade feminina e forte”, completa Bárbara.

Inscreva-se no canal do . no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre BBB21

Saiba tudo que está rolando no BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#34 – Escala de ranço: Quem são os favoritos e os cancelados do top 10 do BBB21?” no Spreaker.