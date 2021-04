Por que Manchester United aposta em troca de cor dos banners para melhorar resultados em Old Trafford

Fora do Old Trafford, o Manchester United está invicto na temporada, mas dentro de casa venceu apenas oito vezes em 15 jogos. E há quem diga que o problema está… na cor vermelha!

A fase irregular fez até o clube mudar as cores dos banners de publicidade, que ocupam as vazias arquibancadas do estádio, para que os jogadores pudessem enxergar uns aos outros com mais clareza. O vermelho deu lugar ao preto.

Nesta quinta-feira (15), às 16h, os Red Devils enfrentam o Granada, no Old Trafford, pelo jogo de volta das quartas de final da Europa League, com transmissão ao vivo do FOX Sports! O United ganhou a primeira partida por 2 a 0 na Espanha e pode até perder por um gol de diferença.

A equipe de Solskjaer ainda não registrou uma vitória em casa na Europa League, mas venceu o Real Sociedad, Milan e Granada. Antes das quartas de final com o Granada, o técnico revelou que a mudança foi um pedido dos próprios jogadores e que espera que o novo revestimento preto traga mais sorte para a equipe.

”Alguns jogadores mencionaram que, em algumas decisões no espaço de um segundo, têm de olhar por cima do ombro para ver se o colega está lá ou não e depois a camisola vermelha está num fundo vermelho com bancos vermelhos. E isto era um problema”, disse o treinador em entrevista coletiva antes do jogo desta quinta-feira, que completou:

”Então tentamos mudar isso junto com a campanha anti-racismo, que era importante que não fosse mais vermelho”.

Seus comentários foram feitos um dia após o 25º aniversário da derrota do United por 3 a 1 para Southampton em abril de 1996, quando Alex Ferguson fez seus jogadores trocarem o uniforme cinza no intervalo porque ele acreditava que estava em conflito com o cenário no Dell. Na ocasião, os Red Devils não tiveram sucesso.

Arquibancada do Old Trafford com banner preto em partida contra o Brighton pela Premier League Getty Images

A verdade é que a estreia da nova cor, surtiu efeito positivo. O United venceu o Brighton por 2 a 0 pela 30ª rodada da Premier League.