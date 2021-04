Por Que Você Me Matou?: saiba tudo sobre o novo documentário da Netflix

O documentário Por Que Você Me Matou?, que estreou ontem (14) no catálogo da Netflix, traz a história de uma mãe obstinada em descobrir quem foram os assassinos de sua filha, que morreu baleada em 2006 em uma cidade da Califórnia, Estados Unidos.

O filme conta a história de Belinda Lane, mãe da jovem Cyrstal Theobald, e a sua implacável busca pelos responsáveis pelos tiros que tiraram a vida da garota, que tinha apenas 24 anos na época. A forma como ela procurou ajudar a polícia a desvendar o crime foi, de certa forma, inovadora: Belinda se utilizou do MySpace, uma rede social popular nos anos 2010.









O documentário é uma das grandes estreias da semana na Netflix, pois conta uma história real pesada e intensa. Cystal foi baleada em 24 de fevereiro de 2006, dentro de um carro onde estava com seu namorado, irmão e mãe. O veículo foi alvejado por uma gangue na cidade de Arlanza, que fica na Califórnia, Estados Unidos.

Acontece que Crystal não tinha relação alguma com gangues de qualquer tipo. A forma como aconteceu o assassinato indicava que seria uma espécie de vingança, com a qual a jovem parecia não ter nada a ver. Ela levou um tiro na cabeça e morreu na hora.

Belinda estava no carro quando sua filha levou o tiro fatal, o que tornou a revisitação do crime um ato doloroso, mas necessário para cumprir a sua promessa. Ela, então, teve a ideia de usar a rede social que era febre no momento: o MySpace, uma espécie de “pré-Facebook”. Veja a crítica completa no vídeo acima.