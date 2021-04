Por restrições impostas pelo Covid-19, Roland Garros terá início adiado em uma semana, diz imprensa francesa

De acordo com reportagens do jornal francês L’Equipe e o canal local RMC Sport, o torneio de Roland Garros terá o início adiado em uma semana, como já havia apontado a ministra dos esportes da França, Roxana Maracineanu.

Os rumores de adiamento e até cancelamento do segundo Grand Slam da temporada se deram com o aumento dos decretos de restrições impostos pelo governo local em razão da pandemia da COVID-19. O presidente da Federação Francesa de Tênis (FFT), Gilles Morreton, descartou há uma semana o cancelamento do torneio.

Segundo o L’Equipe, o adiamento será exatamente de uma semana, deixando de ser iniciado em 23 de maio para ocorrer entre 30 de maio e 13 de junho. O jornal aponta ainda que direção do torneio deve fazer o anuncio da informação em breve.

Segundo apurou a RMC o adiamento “permitirá aos organizadores receber um maior número de torcedores”, disso, claro, se as restrições ligadas à pandemia da COVID-19 seja menores.

A pouco, a organização de Roland Garros emitiu um comunicado rebatendo outra informação da RMC que afirmava que a organização do evento havia decidido realizar apenas jogos da chave masculina nas rodadas noturnas.

Sobre o adiamento, a organização não negou ou confirmou a informação. Se o adiamento ocorrer mesmo como aponta a imprensa francesa, a segunda semana de Roland Garros será em simultânea a três torneios realizados na grama Stuttgart, na Alemanha (ATP), ‘s-Hertogenbosch, na Holanda (ATP e WTA) e Nottingham, na Inglaterra (WTA).