Por Saravia, Inter não investirá em lateral da seleção do Peru; aspecto financeiro é determinante

O elenco do Internacional para 2021 vai tomando forma. O meia-atacante Carlos Palacios é o único reforço anunciado até o momento, mas o Colorado também observa atletas para o sistema defensivo. Em contrapartida, ainda há alguns nomes que devem deixar o Beira-Rio durante a janela de transferências, principalmente por conta do aspecto financeiro.

O lateral Rodinei, que está no clube desde o início de 2020 era uma das incógnitas no atual grupo de jogadores. Titular na campanha do vice-campeonato brasileiro da temporada passada após ganhar moral com Abel Braga, o ala atuou em algumas partidas no rodízio de Miguel Ángel Ramírez, que também deu oportunidade para os garotos Heitor e Lucas Mazetti.

Segundo a informação do site do canal Vozes do Gigante, o Inter até fez contatos com o Flamengo em busca de um novo contrato de empréstimo para Rodinei, mas o clube carioca foi irredutível e pretende vender o atleta, que está valorizado no mercado. Para privilegiar os laterais de casa, o Colorado também não avançará por Advíncula.

Foto: Buda Mendes/Getty Images



O lateral da seleção peruana e companheiro de Paolo Guerrero foi oferecido a alguns clubes brasileiros, entre eles o Internacional. Mas o Clube do Povo não cogita a contratação por conta do aspecto financeiro. Além disso, a diretoria do futebol está satisfeita com os atuais nomes da posição.

A volta de Rodinei ao Flamengo vai coincidir com o fim do prazo de recuperação do também lateral-direito Renzo Saravia, que está lesionado desde meados de 2020. Dessa forma, Ramírez ficará, além do argentino, com Heitor e Lucas Mazetti como os atletas para a posição. O garoto Vinícius Tobias, também lateral-direito e que já está na mira de clubes da Europa, ainda não faz parte do grupo principal.