Por títulos, Abel Ferreira projeta equipe “um pouco romântica, mas também pragmática”

O técnico Abel Ferreira retomou o comando do Palmeiras após período de descanso na manhã desta quinta-feira. Ganhador da Libertadores e da Copa do Brasil na última temporada, o português projeta um equilíbrio entre inspiração e disciplina para manter o sucesso.

“Somos uma equipe um pouco romântica, mas pragmática também. Procuramos, através dos nossos processos, atingir os resultados. Sabemos que jogar bonito nem sempre nos traz resultados e sabemos que jogar de forma pragmática também nem sempre traz resultados”, afirmou Abel.

Na gestão do português, o Palmeiras venceu o River Plate e goleou o Corinthians com um futebol exuberante e, por outro lado, jogou de maneira mais objetiva para ganhar do Santos na final da Libertadores. Na temporada de 2021, Abel Ferreira espera manter o equilíbrio da equipe.

“É a mescla entre o pragmatismo e o romantismo que nos leva ao sucesso e aos títulos, porque um clube como o Palmeiras vive disso. Viemos de uma temporada histórica, com grandes conquistas. Não prometemos títulos, mas sim lutar para vencer, com grande união e uma identidade muito forte”, declarou.

Pelas finais da Recopa Sul-Americana, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Defensa y Justicia em 7 (Buenos Aires) e 14 (Brasília) de abril. No dia 11, também em Brasília, o time comandado por Abel Ferreira ainda encara o Flamengo, pela Supercopa do Brasil.

“Estamos confiantes para a nova temporada. Sabemos das elevadas expectativas que todos têm em nós e vamos trabalhar para que sejam correspondidas. Vamos procurar ser mais exigentes, disciplinados e trabalhar com mais foco e dedicação”, declarou Abel.