Portal de consultas do auxilio emergencial DATAPREV 2021 já liberado

O Ministério da Cidadania liberou a lista com o nome dos novos beneficiários que participará da nova rodada do auxílio emergencial. O pagamento da primeira do benefício será iniciado na terça-feira, 6 de abril.

Portal de consultas do auxilio emergencial DATAPREV 2021

Inicialmente, é preciso acessar o Portal de Consultas da Dataprev. Na sequencia, deve-se informar o número do CPF, nome completo, a data de nascimento e o nome da mãe. Adicionando essas informações, o sistema automaticamente revelará se o nome do solicitante estará na lista de contemplados ou não.

Caso o resultado não for satisfatório, não haverá possibilidade de contestação. Isso significa que o governo não abrirá um novo período de avaliação. Entretanto, a situação poderá ser resolvida com intervenção judicial.

Site de consulta – aqui

Quem receberá o auxílio emergencial 2021

Os novos critérios de inclusão exigem que o cidadão:

Seja maior de 18 anos, exceto no caso de mães adolescentes;

Esteja inscrito no Cadastro Único em 2 de abril de 2020;

Seja beneficiário do programa Bolsa Família;

Tenha o cadastro aprovado pela Caixa.

Quem não será beneficiado

Empregado formal;

Beneficiário do INSS, seguro-desemprego e outros benefícios, exceto abono do PIS/Pasep ou Bolsa Família;

Quem tem renda familiar mensal per capita acima de meio salário mínimo (R$ 550);

Membro de família com renda mensal total acima de três salários mínimos (R$ 3.300);

Recebeu, em 2019, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70

Tinha, em 31 de dezembro de 2019, posse ou propriedade de bens ou direitos com valor total superior a R$ 300 mil;

Recebeu, em 2019, rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil;

Era dependente de quem declarou Imposto de Renda em 2019;

Está preso em regime fechado ou tem o CPF vinculado como gerador de auxílio-reclusão;

Teve o auxílio emergencial de 2020 cancelado;

Deixou de movimentar valores disponibilizados pelo Bolsa Família ou do auxílio emergencial;

É estagiário, residente médico ou residente multiprofissional, beneficiário de bolsa de estudo;

Mora fora do Brasil.

Valores do auxílio emergencial 2021

O programa distribuirá quatro parcelas, de abril a agosto, com os seguintes valores:

R$ 250 – Valor destinado à famílias com dois ou mais membros;

R$ 375 – Valor destinado à mãe que é a única responsável pelo sustento da família;

R$ 150 – Valor destinado aos beneficiários que moram sozinhos.

Calendário

Nascidos em: Janeiro 1º parcela 06/abr Saque 04/mai 2º parcela 16/mai Saque 08/jun 3º parcela 20/jun Saque 13/jul 4º parcela 23/jul Saque 13/ago Nascidos em: Fevereiro 1º parcela 09/abr Saque 06/mai 2º parcela 19/mai Saque 10/jun 3º parcela 23/jun Saque 15/jul 4º parcela 25/jul Saque 17/ago Nascidos em: Março 1º parcela 11/abr Saque 10/mai 2º parcela 23/mai Saque 15/jun 3º parcela 25/jun Saque 16/jul 4º parcela 28/jul Saque 19/ago Nascidos em: Abril 1º parcela 13/abr Saque 12/mai 2º parcela 26/mai Saque 17/jun 3º parcela 27/jun Saque 20/jul 4º parcela 01/ago Saque 23/ago Nascidos em: Maio 1º parcela 15/abr Saque 14/mai 2º parcela 28/mai Saque 18/jun 3º parcela 30/jun Saque 22/jul 4º parcela 03/ago Saque 25/ago Nascidos em: Junho 1º parcela 18/abr Saque 18/mai 2º parcela 30/mai Saque 22/jun 3º parcela 04/jul Saque 27/jul 4º parcela 05/ago Saque 27/ago Nascidos em: Julho 1º parcela 20/abr Saque 20/mai 2º parcela 02/jun Saque 24/jun 3º parcela 06/jul Saque 29/jul 4º parcela 08/ago Saque 30/ago Nascidos em: Agosto 1º parcela 22/abr Saque 21/mai 2º parcela 06/jun Saque 29/jun 3º parcela 09/jul Saque 30/jul 4º parcela 11/ago Saque 01/set Nascidos em: Setembro 1º parcela 25/abr Saque 25/mai 2º parcela 09/jun Saque 01/jul 3º parcela 11/jul Saque 04/ago 4º parcela 15/ago Saque 03/set Nascidos em: Outubro 1º parcela 27/abr Saque 27/mai 2º parcela 11/jun Saque 02/jul 3º parcela 14/jul Saque 06/ago 4º parcela 18/ago Saque 06/set Nascidos em: Novembro 1º parcela 29/abr Saque 01/jun 2º parcela 13/jun Saque 05/jul 3º parcela 18/jul Saque 10/ago 4º parcela 20/ago Saque 08/set Nascidos em: Dezembro 1º parcela 30/abr Saque 04/jun 2º parcela 16/jun Saque 08/jul 3º parcela 21/jul Saque 12/ago 4º parcela 22/ago Saque 10/set

Pagamento para os inscritos do Bolsa família

Os trabalhadores inscritos do Bolsa Família começam a receber o pagamento a partir de 16 de abril e seguirão o calendário habitual do benefício, que acontece sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Calendário do Bolsa Família

Os inscritos no programa seguirão este cronograma abaixo: