Portal de consultas do Bolsa Família 2021: veja valor das parcelas do auxílio

Nesta nova rodada do auxílio emergencial, os segurados do bolsa família só receberão o benefício caso o novo valor seja maior que do que o já recebido pelo programa. O valor do novo auxílio pode variar conforme a composição familiar, sendo eles de R$ 150, R$ 250 e R$ 375.

Os inscritos do BF que receberão a primeira parcela de acordo com as condições já estabelecidas pelo programa, bem como com o cronograma de pagamentos habitual. Segundo o calendário, os depósitos da primeira parcela serão feitos no dia 16 de abril.

Desta forma, os pagamentos serão escalonados, de acordo com o final do Número de Identificação Social. Confira:

Final do NIS 1ª parcela (abril) 2ª parcela (maio) 3ª parcela (junho) 4ª parcela (julho) 1 16 de abril 18 de maio 17 de junho 19 de julho 2 19 de abril 19 de maio 18 de junho 20 de julho 3 20 de abril 20 de maio 21 de junho 21 de julho 4 22 de abril 21 de maio 22 de junho 22 de julho 5 23 de abril 24 de maio 23 de junho 23 de julho 6 26 de abril 25 de maio 24 de junho 26 de julho 7 27 de abril 26 de maio 25 de junho 27 de julho 8 28 de abril 27 de maio 28 de junho 28 de julho 9 29 de abril 28 de maio 29 de junho 29 de julho 0 30 de abril 31 de maio 30 de junho 30 de julho

Vale lembrar, que os beneficiários do Bolsa Família só serão incluídos no auxílio se o valor a ser recebido for mas alto que o valor habitual recebido no programa.

Contudo, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, diz que a partir da próxima quarta-feira (14) as consultas sobre o valor do auxílio emergencial serão liberadas no site do banco.