Portimonense vence e aumenta crise do Nacional na Primeira Liga

O Portimonense visitou e goleou o Nacional na casa do adversário, o Estádio da Madeira. O placar desta sexta-feira ficou em 5 a 1 para os visitantes, que encerraram sequência de duas derrotas na Primeira Liga. Do outro lado, o Nacional também luta com uma sequência de derrotas que ficou pior: já são sete jogos perdendo na competição.

Com a vitória, o Portimonense chega ao 10ª lugar no Campeonato Português, com 26 pontos somados. Do outro lado, o Nacional segue na zona de rebaixamento da competição, com 21 pontos e na 17ª colocação, a vice lanterna.

O Portimonense conseguiu mais volume de jogo do que o Nacional no primeiro tempo e saiu com vantagem de 2 a 0. Aos 32 minutos, Beto aproveitou cruzamento na área dos donos da casa para abrir o placar. Aos 45, foi a vez do brasileiro Luquinha chutar de fora e vencer o goleiro adversário.

O segundo tempo foi no mesmo ritmo e Beto marcou seu segundo da partida logo aos 8 minutos, com assistência do marroquino Fahd Moufi. Aos 16 minutos, Fali Cande cobrou falta com qualidade e aumentou a diferença no Estádio da Madeira. Bryan Róchez ainda descontou para o Nacional aos 22 minutos, mas o brasileiro Fabrício ainda teve tempo de deixar o dele, aos 46.

O Portimonense volta a campo pela Primeira Liga na próxima sexta-feira, quando recebe o Vitória Guimarães no Estádio Municipal de Portimão, às 16 horas (de Brasília). Já o Nacional só disputa a próxima rodada da competição no próximo domingo, quando visita o Santa Clara. O jogo será realizado às 11h30 no Estádio de São Miguel.