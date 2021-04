Porto 0x2 Chelsea; veja o resumo e as estatísticas da vitória dos Blues pela Champions League

O duelo pelas quartas de final da Champions League começou equilibrado, com as duas equipes tendo estratégias ofensivas. O Porto chegou em duas oportunidades consecutivas. Aos 11, Luis Díaz chutou em cima da marcação do Chelsea. Pouco depois, Uribe finalizou de fora da área, mandando a bola com perigo, sobre o gol de Mendy.

Em uma longa troca de passes, a equipe inglesa chegaria ao gol. Aos 32 minutos, Jorginho tocou na frente para Mount, que deixou a marcação de Zaidu para trás e finalizou cruzado. A bola entrou no canto direito de Marchesín. A equipe balançou as redes em sua primeira finalização.

Na reta final do primeiro tempo, o Porto ocupou o campo de ataque, e levou perigo na bola parada. Aos 42 minutos, Otávio cobrou escanteio pela direita. Pepe cabeceou firme e exigiu uma grande defesa de Mendy. A segunda etapa começaria com oportunidades para ambos os lados.

Aos 5 minutos, Mendy praticou uma grande defesa em chute cruzado de Marega. No minuto seguinte, Corona enfiou para Luis Díaz, que caiu diante da marcação de Azpilicueta. O árbitro deixou o jogo seguir. Aos 11, Luis Díaz encarou a marcação na meia-lua da grande área e finalizou colocado. A bola levou perigo à meta de Mendy.

Aos 14, Rüdiger soltou uma bomba de fora da área. Marchesín soltou e, na sequência, o bandeirinha assinalou posição irregular do ataque do Chelsea. Aos 38, Pulisic soltou uma pancada que explodiu no travessão. Pouco depois, Chilwell fez ótima jogada individual, driblou Marchesín e fez o segundo.

Porto 0x2 Chelsea: veja as estatísticas da partida

Posse de bola: Porto 40% x 60% Chelsea

Finalizações: Porto 12 x 6 Chelsea

Finalizações no alvo: Porto 5 x 3 Chelsea

Escanteios: Porto 9 x 4 Chelsea

Impedimentos: Porto 4 x 2 Chelsea

Faltas: Porto 12 x 17 Chelsea

Cartões amarelos: Porto 2 x 0 Chelsea

Passes: Porto 344 (79% de precisão) x 534 (85% de precisão) Chelsea

Desarmes: Porto 15 x 13 Chelsea