Porto quer 2º parceiro em dupla com Pepe e zagueiro do Corinthians é almejado por € 80 mil/mês; salários estão fora da realidade do Timão

O Corinthians liberou vários atletas que não vinham sendo utilizados por Vagner Mancini, mas vem sofrendo com interesse de outros clubes por titulares. O nome do zagueiro Jemerson agrada o Atlético, como admitiu o próprio presidente Sérgio Coelho, em entrevista exclusiva ao portal ‘Superesportes’, de BH. Com ótima passagem pelo Galo, o jogador de 28 anos tem vínculo válido até junho deste ano.









“Jemerson é um grande zagueiro, que tem uma idade muito boa, tem 28 anos. Hoje, ele é um jogador do Corinthians. Acredito que a preferência seja do Corinthians, para renovar. Não sei se o fará. Tem também a janela agora no meio do ano, que a gente tem que esperar para ver como vai ser a procura de clube europeu por ele. É um zagueiro que nos agrada. Estamos aguardando”, confessou o presidente.

Além do Galo, o Porto também estaria de olho na contratação de Jemerson. A intenção do clube é buscar um novo parceiro ideal para Pepe, ex-jogador do Real Madrid e ídolo em Portugal. A informação foi divulgada em primeira mão pela reportagem do ‘Torcedores.com’, que trouxe mais detalhes. Os vencimentos do zagueiro, mesmo sendo divididos, ainda estão fora da realidade do Corinthians.

Foto: Pedro H. Tesch/AGIF



O ‘xerife’ custa € 80 mil euros (R$ 535,3 mil, pela cotação atual) por mês. O Monaco deposita mensalmente € 40 mil euros (R$ 267 mil) na conta de Jemerson, enquanto o restante da quantia fica por conta do Timão. No Atlético, o nome do zagueiro ainda não foi 100% descartado. Foram 100 jogos em BH, com direito a quatro títulos conquistados: Libertadores (2013), Recopa (2014), CdB (2014) e Mineiro (2015).

Números de Jemerson pelo Corinthians:

14 jogos

1 gol