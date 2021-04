Porto vence Nacional e segue na cola do líder Sporting

No encerramento da 27ª rodada do Campeonato Português, neste domingo, o Porto venceu o Nacional pelo placar mínimo, fora de casa, e segue na cola do líder Sporting.

Esta é a sexta vitória consecutiva dos Dragões na competição. Com o resultado conquistado, o Porto volta a ficar seis pontos atrás do primeiro colocado.

Já a sequência do Nacional é contrária a de seu rival. O lanterna da Liga Nos chegou a sua nona derrota seguida no campeonato, e está há seis pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Logo aos seis minutos do primeiro tempo, Eber Bessa desperdiçou cobrança de pênalti, que poderia ter colocado os donos da casa na frente. 14 minutos depois, Taremi, com assistência de Corona, fez o único gol da partida, que decretou a vitória dos Dragões.

As duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira, pela 28ª rodada. O Porto recebe o Vitória SC, enquanto o Nacional visita o Tondela.

Confira outro resultado do Campeonato Português deste domingo:

Famalicão 0 x 1 Portimonense