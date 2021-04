Porto vence o Famalicão e mantém distância do Benfica no Campeonato Português

O Porto manteve sua sequência de invencibilidade no Campeonato Português. Tentando alcançar o líder Sporting, o Dragão entrou em campo nesta sexta-feira e venceu por 3 a 2 ao receber o Famalicão.

Toni Martínez abriu a vantagem para o Porto logo aos oito minutos. Já na reta final, aos 44, Ivo Rodrigues empatou para o Famalicão e deixou tudo igual no estádio do Dragão.

O Porto confirmou o favoritismo na segunda etapa, aos 16, na bola parada. Após pênalti em cima de Taremi, o próprio atacante iraniano chamou a responsabilidade e converteu para a rede.

Mais tarde, Grujic marcou pela primeira vez com o Dragão. Já nos acréscimos, Anderson anotou o segundo tento dos visitantes, mas sem tempo para mais nada.

A vitória deixa o Porto com 70 pontos – três atrás do líder Sporting, que ainda joga na rodada. O Famalicão soma apenas 31 pontos e ainda luta contra o rebaixamento no Português.

Benfica vence a terceira seguida

Mais cedo, nesta sexta-feira, o Benfica também entrou em campo e emendou a terceira vitória seguida na competição. O time da capital visitou o Tondela, no estádio João Cardoso, e mandou 2 a 0 no placar final – Pizzi e Everton Cebolinha balançaram a rede.

Confira os outros resultados:

Paços de Ferreira 1 x 0 Belenenses

Vitoria Guimaraes 2 x 0 Moreirense