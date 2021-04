Porto x Chelsea: data, hora e canal da partida da Liga dos Campeões | Como e onde assistir AO VIVO e ONLINE na TV | Futebol AO VIVO

Pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, Porto e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 16h (horário de Brasília). O duelo acontecerá no Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, na Espanha, por conta das restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Você poderá acompanhar ao vivo pelo canal a cabo TNT e pelo serviço de streaming Estádio TNT Sports.

Jogadores do Porto comemoram gol (Foto: Reprodução/Facebook/FC Porto)



Na fase anterior, as duas equipes eliminaram adversários que são considerados do primeiro escalão do futebol europeu. Os Blues deixaram para trás o Atlético de Madri, vencendo por 3 a 0 no placar agregado. Já os Dragões levaram a melhor no critério do gol qualificado, após vencerem em Portugal e perderem na Itália.

O Porto tem como principais jogadores o zagueiro Pepe, o meia-atacante Otávio e o atacante Marega. A equipe está na vice-liderança do Campeonato Português, dez pontos atrás do Sporting. Com a situação difícil em termos de título no âmbito nacional, a Liga dos Campeões virou o grande trunfo para a temporada.

Jogadores do Chelsea em derrota para o West Bromwich (Foto: Getty Images)



Já o Chelsea chega à partida com uma quebra de sequência: a equipe foi derrotada por 5 a 2 pelo West Bromwich no Campeonato Inglês, após 14 jogos sem perder sob o comando de Thomas Tuchel. Os jogadores que têm rendido bem dentro de campo são Pulisic, Ziyech e Mount. Eles são as esperanças dos Blues para buscar o segundo título europeu.

Porto x Chelsea: como e onde assistir AO VIVO na TV

