Portugal, Itália e França viram solução para atacante e Freeland avalia: “R$ 180 mil de salários até dezembro”

A exatos 30 dias do início da Série B, principal objetivo na temporada 2021, o Botafogo continua ativo no mercado. Eduardo Freeeland continua buscando trazer peças interessantes ao elenco de Marcelo Chamusca, que já não tem mais chances de título do Campeonato Carioca. Ainda assim, o Glorioso usará a Taça Rio a fim de dar mais ritmo ao time já pensando na principal competição do seu calendário.









Ainda se espera um atacante, para suprir a carência do elenco após a saída de Matheus Babi, e um primeiro volante. Nomes como Anselmo Ramon, da Chapecoense, Fernandão e Rafael Moura, ambos do Goiás, Luís Oyama, do Mirassol, Auremir, do Cuiabá, e André, do Fluminense, foram nomes em pauta na mesa de Durcesio Mello, mas ainda nada foi concretizado.

Na contramão, a “barca” em General Severiano pode aumentar nos próximos dias. O volante Luiz Otávio, um dos mais criticados do elenco alvinegro, não deve ficar após o fim do vínculo, que se encerra ao final de maio. Outro que deve dar adeus é Rickson, que também vê seu contrato terminar no próximo mês.

Luiz Otávio não deve permanecer no Botafogo após maio (Foto: Vitor Silva/Botafogo)



Além dos dois, o Botafogo vem tentando arrumar destino para outros seis fora dos planos. São eles: Barrandeguy, Kevin, Gustavo Cascardo, Rhuan, Davi Araújo e Lecaros. De acordo com o “Canal do TF”, somente Luiz Otávio vem recebendo sondagens, e de clubes da Série B.

Hoje Luiz Otávio recebe em torno de R$ 30 mil mensais no Botafogo e vai esperar uma posição formal do Botafogo para depois avaliar propostas.

Navarro (à dir) tem contrato expirando no Botafogo em dezembro e tem clube europeu no seu encalço (Foto: Vitor Silva/Botafogo)



Outro que está perigando deixar o clube é Rafael Navarro. Com contrato até o fim do ano com o Botafogo, o atacante está em conversas com o Alvinegro pela renovação. Porém, há o interesse de três clubes europeus no jogador, segundo o site Torcedores.com. São eles: Braga (POR), Hellas Verona (ITA) e Montpellier (FRA).

A partir de junho, Navarro pode assinar pré-contrato com outro clube, mas a tendência é pela renovação, que seria por mais três temporadas, indica a reportagem. Hoje o salário do jovem de 21 anos é de R$ 20 mil mensais, o que daria R$ 180 mil até o final da temporada.