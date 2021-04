Portuguesa recebe o Velo Clube e vence a primeira na A2

A Portuguesa quebrou um jejum de seis jogos sem vitória, neste sábado, pelo Paulista A2. Jogando no Canindé, a Lusa recebeu o Velo Clube e venceu pelo placar mínimo de 1 a 0 – a primeira vitória da equipe na competição.

A Lusa fez valer o mando de campo e também a má fase adversária. Após boas chances no setor ofensivo, a bola entrou aos 25 minutos da primeira etapa – Misael recebeu de Caíque e finalizou para o gol do Velo – o goleiro Felipe Garça falhou e deixou passar entre as pernas.

Na segunda etapa, a Lusa continuou com as melhores oportunidades e ficou com o jogo na mão a partir do minuto 22 – após o goleiro Felipe Garça sair com o pé alto e receber vermelho direto. A Portuguesa então só administrou o resultado.

A Portuguesa segue no meio da tabela, com sete pontos. O Velo flerta com o rebaixamento e ocupa a 14ª posição, com apenas quatro pontos até aqui.

Confira outros resultados da rodada:

Juventus 2 x 0 RB Brasil

EC São Bernardo 0 x 2 Portuguesa Santista

Água Santa 1 x 0 Taubaté

Atibaia 2 x 0 Sertãozinho

XV de Piracicaba 1 x 0 Monte Azul

Oeste 2 x 1 São Bernardo