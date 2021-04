Portuguesa x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Em duelo de equipes da parte de cima da tabela, Portuguesa e Flamengo medem forças neste sábado, às 21h05 (de Brasília), na Ilha do Governador, pela 10ª rodada da Taça Guanabara. Enquanto o Rubro-Negro é o atual vice-líder com 19 pontos, a Lusa ocupa a terceira posição, com 17.

+ Confira a tabela completa do Campeonato Carioca

Apesar de próximas na tabela, as equipes encaram a partida de forma diferente. Já classificado para as semifinais, o Flamengo decidiu poupar os titulares visando a estreia na Libertadores e usará um time alternativo neste sábado. A Portuguesa, por sua vez, precisa de uma vitória para garantir a vaga na próxima fase com uma rodada de antecedência e usará força máxima para tentar impor a segunda derrota consecutiva ao clube rubro-negro.

Confira mais informações da partida entre Portuguesa e Flamengo:

Estádio: Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 17 de abril de 2021, às 21h05

Árbitro: Rafael Martins de Sá

Assistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Fabiana Nóbrega Pitta

Onde ver: Record TV, Cariocão TV, FlaTV+ e Tempo Real do LANCE!

PORTUGUESA (Técnico: Felipe Surian)



Negueti; Muniz (Watson), Pedro, Diego Guerra e Luís Gustavo; Wellington Cézar, Mauro Silva, Cafu e Romarinho (Rafael Pernão); Chay e Jhulliam

Lesionados: Marcão, Pimenta e Danilo.

Suspensos: Ninguém.

Pendurado: Rafael Pernão.

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Hugo Souza; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Bruno Viana) e Renê; Hugo Moura, João Gomes e Pepê; Michael, Vitinho e Pedro.

Lesionados: Thiago Maia e César.

Suspensos: Ninguém.

Pendurados: Matheuzinho, Vitinho e Rodrigo Muniz.

PALPITES: Na redação do LANCE!, 70% acreditam na vitória do Flamengo, 20% apostam no empate e 10% creem na vitória da Portuguesa.