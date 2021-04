Possível interesse do Fortaleza em Tardelli chega ao Galo e empresário se manifesta; atacante foi ‘esquecido’ por Cuca

Depois de uma temporada com altos e baixos, o Atlético tenta transformar em títulos o investimento feito em atletas – muitos a pedido de Jorge Sampaoli. Agora sem o técnico argentino, Cuca tem a missão de entrosar a equipe que conta com diversos nomes de peso. Campeão da Libertadores de 2013, o treinador quer repetir os feitos do passado.









Depois de estrear contra o Coimbra e vencer por 3 a 0, Cuca viu seu time ser derrotado nesta pela Caldense pelo placar de 2 a 1. Já no último domingo (04), o Galo voltou a vencer e bateu o América por 3 a 1. Novamente falando sobre os atletas renomados que estão no elenco, o treinador precisou explicar a ausência de Alan Franco entre os relacionados.

Foto: Pedro Souza / Atlético



Em entrevista coletiva após a vitória diante do Coelho, Cuca esclareceu que a ausência de Franco se dá ao fato de só poder relacionar 5 estrangeiros por jogo, assim ficando enviável a presença do equatoriano. Apesar de estar sendo pouco utilizado, Franco deve seguir no Atlético. O que também deve acontecer com Diego Tardelli.

Tardelli volta domingo? Time precisa de vc e como torcedores queremos acreditar no seu futebol e na sua condição física, não adianta o clube fazer esforço pra renovar com vc se vc não joga @tardelli9 — Galo #ArenaMRV (@BH0809)

April 9, 2021





Nos últimos dias, o nome do camisa 9 foi ventilado no Fortaleza, que procura um centroavante. Porém, o empresário do atleta foi procurado pelo jornalista Gêra Lobo, do Esporte News Mundo, e negou qualquer negociação de Tardelli com o clube cearense. A concorrência no ataque do Galo deixou o veterano “esquecido” no elenco.