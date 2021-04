Possível retorno de Geromel não tira a dúvida de Tiago Nunes para escalar a zaga contra o Lanús; meio-campo também tem dilema

O Grêmio se prepara para enfrentar o Lanús-ARG, pela Copa Sul-Americana. Dois setores preocupam o técnico Tiago Nunes para escalar o Tricolor dos Pampas: o meio-campo e a defesa. O jogo acontece na próxima quinta-feira (29), em Lanús, província de Buenos Aires. O Imortal vai em busca de sua segunda vitória na competição, após vencer o La Equidad, do Equador.









A boa novidade para a partida é o fato de o zagueiro Geromel ter se recuperado e estar à disposição de Tiago Nunes. Além de poder contar com a qualidade do zagueiro, o retorno do jogador como titular pode ser o mais provável pois Rodrigues está suspenso. Outro indício da volta, foi a ausência de Kannemann nas atividades que Geromel realizou com os companheiros. Entretanto, não há nada de sério identificado que possa afastar o camisa 4. Paulo Miranda e Ruan são opções para compor a zaga que até o momento está enigmática.

Já no meio-campo, a novidade que embaralha a decisão de Tiago Nunes é o retorno de Maicon, que fez parte dos treinamentos. Thiago Santos tem mais possibilidades de permanecer no time formando a dupla de volantes, quem deve dar espaço ao retorno de Maicon é Matheus Henrique. As informações são do Globoesporte.com.

Maicon deve retornar contra o Lanús – Fernando Alves/AGIF



De acordo com o esboçado no treino realizado no CT Luiz Carvalho, o Grêmio deve ir a campo para enfrentar o Lanús, sem a presença de Pepê e Pinares, deve ter a provável escalação: Brenno; Rafinha; Geromel (Ruan), Kannemann (Paulo Miranda) e Diogo Barbosa; Thiago Santos e Matheus Henrique (Maicon); Léo Pereira, Jean Pyerre e Ferreira; Diego Souza.