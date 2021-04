Possível titular contra o Rentistas, Miranda alerta para ‘armadilha’ em jogo no Morumbi: “É um adversário duro”

O São Paulo é uma das grandes sensações do futebol brasileiro até aqui na temporada. Com um futebol de encher os olhos sob o comando do técnico Hernán Crespo, o Tricolor vem de sete vitórias consecutivas somando Campeonato Paulista e Libertadores da América. Agora, o desafio é manter a sequência vitoriosa.

Antes do jogo contra o Rentistas, do Uruguai, pela segunda rodada da fase de grupos da competição mais importante do continente, o zagueiro Miranda afirmou que o São Paulo não pode deixar a sequência iludir a equipe e o trabalho precisa continuar sendo feito de forma séria.

“É importante destacar as vitórias, mas (precisamos) manter os pés no chão, porque Libertadores é diferente, e a gente sabe que é muito importante largar bem, largar na frente. Tivemos um bom início, mas temos que dar continuidade, porque é um adversário duro, mas com nossa qualidade temos tudo para buscar os três pontos”, comentou o defensor.

Foto: Paulo Pinto/Flickr do SPFC



O experiente zagueiro deve entrar na equipe no lugar de Léo, suspenso após a expulsão na rodada anterior. “(O 3-5-2 é um) Esquema que conheço, na Europa a gente sempre jogava no 4-4-2, na China joguei no 3-5-2 também. É um esquema que conheço, vitorioso, que deu certo. Esperamos repetir essa façanha“, opinou.

São Paulo e Rentistas entram em campo a partir das 21h (de Brasília) na próxima quinta-feira (29) no Morumbi.