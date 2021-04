“Posso ficar um ou dois anos”: Sergio Ramos preocupa torcedores do Real Madrid com decisão sobre futuro

Embora não esteja tendo um bom desempenho na La Liga, onde ocupa a terceira colocação atrás de Barcelona (2° colocado) e Atlético de Madrid (líder), o Real Madrid vai bem na Champions League. Depois de passar com certa facilidade pela Atalanta (ITA) nas oitavas de finais, os merengues venceram o Liverpool (ING), na última terça-feira (06).









O duelo foi válido pelo jogo de ida das quartas de finais e os espanhóis levaram a melhor jogando em casa. Apesar dos Reds não estarem fazendo uma boa temporada, a promessa era de um grande jogo e de extrema dificuldades para os comandados de Zinedine Zidane. Porém, não foi bem assim que aconteceu. O Real venceu por 3 a 1, com dois de Vinícius Júnior.

Foto: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images



Além de se preocupar com a partida de volta, marcada para a próxima quarta-feira (14), na Inglaterra, o Real Madrid quebra a cabeça para convencer Sergio Ramos a permanecer no clube. Com contrato até o meio do ano, o zagueiro merengue não decidiu se fica, se muda de clube e, agora, nem se seguirá jogando futebol nos próximos anos.

Em uma série produzida pela Amazon Prime chamada ‘A Lenda Sergio Ramos’, o defensor fala sobre seu futuro e não desconsidera tirar um ano sabático longe dos gramados. “Talvez chegue uma fase que me dê um sabático e depois me dedique ao meu negócio. Posso ficar um ou dois anos sem futebol, mas acho que não mais”, revelou.

dessa vez o sergio ramos não vai fazer uma coletiva de impresa com meia hora de atraso pra dizer que fica no real madrid. ele vai revelar sua inédita decisão EM UM DOCUMENTÁRIO — fernandinha (@rzalmadrid)

March 5, 2021





Em outro trecho, porém, o astro tranquiliza os fãs e torcedores do Real. “Tenho em mente a quinta Champions Legue, a próxima Copa do Mundo no Catar 2022, participando das Olimpíadas de Tóquio. Vou parar quando chegar a hora. Acho que ganhei o direito de tomar a decisão que quiser”, explicou o capitão do Madrid e da Seleção Espanhola.