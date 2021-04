Postagem de Bittencourt gera desconforto, Barros rebate e presidente explica que nada tem a ver com o Flu: “foi um desabafo pessoal”

A quinta-feira(8) nas Laranjeiras foi um dia marcado pela polêmica. Após o presidente, Mário Bittencourt realizar uma postagem em sua rede social, torcedores e o vice Celso Barros se sentiram incomodados, e o fato gerou reações. O desconforto fez com que Bittencourt voltasse à rede para esclarecimentos. Segundo o presidente, a postagem foi um “desabafo pessoal que nada tem a ver com o clube e a torcida”. A informação é do UOL Esporte.









Tudo começou quando na noite de quarta-feira(7), Bittencourt postou no “stories” do Instagram a seguinte frase: “Jamais gaste seu tempo dando explicações. Seus amigos não precisam, os inimigos não acreditam e os estúpidos não entendem!”

A publicação reverberou de forma negativa, com diversas críticas feitas por torcedores ao dirigente, bem como, com um posicionamento do vice-presidente Celso Barros, afastado do clube e opositor da atual gestão. Barros escreveu: “está numa fase mais delirante dos seus transtornos psiquiátricos” e que “chamar os torcedores de estúpidos é algo lamentável”.

A explicação de Bittencourt, apontou que a postagem foi de um pensamento pessoal, sem qualquer relação com o Flu. O presidente, ainda declarou que a torcida é o “maior patrimônio” do Tricolor das Laranjeiras. A chapa que venceu a eleição presidencial do Flu em 2019 era encabeçada por Bittencourt e Celso Barros, mas a parceria rachou por conta de desentendimentos relacionados ao futebol do clube.