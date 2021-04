Postagem sobre Mbappé de herói do City na Champions causa polêmica e gera até demissão

Na última quarta-feira, o Manchester City conseguiu uma importante vitória de virada em cima do Borussia Dortmund, na Alemanha, e confirmou a vaga nas semifinais da Uefa Champions League. Herói da classificação nas duas partidas, o garoto Phil Foden foi o pivô de uma polêmica após o duelo.

Logo em seguida ao apito final, o perfil oficial do atleta no Twitter postou uma foto de Foden, marcando o perfil de Kylian Mbappé, atacante do PSG, clube adversário do City nas semifinais, com a legenda ‘Are you ready’ (você está pronto) e um emoji de aperto de mãos.

A ação deixou Foden bastante irritado, uma vez que a postagem se tornou um viral em outras redes sociais e dava a impressão de que o garoto estaria lançando um desafio a Mbappé, tido como um dos melhores atacantes do mundo.

De acordo com o jornalista James Ducker, do Daily Telegraph, a empresa Ten Toes Media é quem controla as redes sociais do atleta e o profissional responsável foi demitido após o ato. Foden desembolsa cerca de 4 mil libras, algo em torno de R$ 30 mil por mês aos colaboradores.

Os duelos pela semifinal da Uefa Champions League diante do PSG estão marcados para os dias 28 de abril e 4 de maio.