Potkker rouba a cena na goleada da Raposa; Conceição aprova função desempenhada pelo jogador e disputa por vaga no ataque paira na Toca

Neste domingo (25), o Cruzeiro aplicou uma goleada de 4 a 0 sobre o Patrocinense e carimbou a classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro. A vitória deixou a Raposa na terceira colocação e o time Celeste avançou em busca do título da competição Estadual. O resultado com um placar repleto de gols teve como protagonista, William Pottker, que ao substituir as funções de Rafael Sobis, suspenso, foi autor de dois gols e ainda realizou assistência para outro e puxou a jogada de mais um, ou seja, Pottker esteve presente na construção dos quatro tentos do Zeiro.









O técnico Felipe Conceição enalteceu a postura do Cruzeiro em campo e enfatizou o poder de grupo que o time apresentou: “Fizemos um bom jogo e demonstramos a força do elenco. A gente trabalha diariamente respeitando todos os atletas, tentando todos os dias trabalhar de maneira igual, que todos tenham o mesmo conteúdo. Isso a gente acredita muito, que é um dos segredos para o sucesso de uma equipe. Vamos precisar de todos na temporada. Quando a gente pede aos atletas para atuar, entrar no segundo tempo, todos têm correspondido. Têm procurado manter o padrão da equipe e têm conseguido”.

Conceição também fez questão em comentar o desempenho de Pottker, que realizou uma função que não é a de hábito do jogador:

“O Pottker, assim como os demais, têm trabalhado muito. As coisas que acontecem com ele, com o Jadson, com o Geovane, com vários atletas do nosso grupo, diria todos, que estão evoluindo, não são por acaso. É o trabalho diário. Houve, sim, conversa com ele. Houve sempre a disponibilidade dele de atuar ali (como referência no ataque), e demonstrou o potencial para atuar nessa posição, que a gente já conhecia. Atuou (assim) em outras equipes. A gente fica feliz, porque é mais um atleta que está desempenhando bem. Deixa a equipe cada vez mais forte. Estão todos de parabéns”, pontuou o comandante do Cabuloso.

�� William Pottker vs Patrocinense ⚽️2 Gols

��️1 Assistência

➡️21 Passes (71,4%)

��5 Finalizações (60%)

��2 Desarmes

��3 Cruzamentos (66,7%)

��2 Dribles (100%)

��1 Rebatida

❌2 Faltas Cometidas

��2 Faltas Sofridas

❗️10 Perdas de Posse

��1 Cartão Amarelo ��️ @CruzeiroStats pic.twitter.com/UPAuTRIPhK — Central do Cruzeiro (@Centraldoocec)

April 25, 2021





O Cruzeiro encara o América na semifinal, em dois jogos (ida e volta). A melhor campanha do América garantiu ao time o direito de disputar a última partida no estádio Independência, o adversário da Raposa ainda jogará por dois empates ou por uma vitória e uma derrota com a mesma diferença de gols. Atlético e Tombense disputam a outra vaga na final. Datas e horários das semifinais serão conhecidos nesta segunda-feira (26).