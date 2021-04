Pottker marca duas vezes, Cruzeiro goleia e se garante nas semifinais do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro venceu o Patrocinense por 4 a 0, dois gols de Pottker, com Matheus Barbosa e Jadson completando a goleada, neste domingo, 25 de abril, no Mineirão, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. O time azul se garantiu assim nas semifinais após ficar de fora desta fase em 2020.

A equipe de Felipe Conceição terminou a primeira fase da competição com 20 pontos, na terceira colocação e irá enfrentar o América-MG para decidir quem irá à grande final do Estadual de Minas Gerais.

Foi a partida mais intensa da Raposa neste Mineiro, mostrando que a equipe está evoluindo no momento certo, ficando mais preparado para o grande desafio do ano, que será a Série B de 2021.

Outro destaque da partida foi o bom jogo de William Pottker, que além de ter deixado dois gols nas redes do Patrocinense, que terminou na 10ª posição, com 10 pontos o torneio, teve participação efetiva como centroavante, abrindo outra possibilidade para Conceição montar a equipe no futuro.

Cruzeiro intenso e vencedor na etapa inicial de jogo

Precisando vencer, a Raposa foi para cima do Patrocinense e conseguiu seu gol aos dois minutos de partida com William Pottker. A intensidade da equipe mostra mais um passo evolutivo do time celeste, tão defendido por Felipe Conceição.

Pottker em boa tarde e Cruzeiro resolve logo a partida

Com um gol no início da segunda etapa, com Matheus Barbosa, o segundo de Pottker e Jadson encerrando o placar, a Raposa definiu sua classificação sem sustos e já mira o duelo com o América-MG.

Apesar da fragilidade do rival, intensidade do Cruzeiro foi positiva

Foi o primeiro jogo do time de Felipe Conceição em que teve o controle total da partida, se impondo e conseguindo uma vitória convincente. Pode ser um bom caminho para as semifinais contra o América-MG e principalmente para a Série B.

Próximo jogo

O Cruzeiro entra em campo pelas semifinais do Estadual no próximo fim de semana, dia 1º ou 2 de maio. O rival da Raposa será o clássico com o América-MG. Para superar o Coelho terá de vencer uma partida e empatar a outra, pois o time americano possui vantagem na fase semifinal por ter feito melhor campanha.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​

CRUZEIRO 4 X 0 PATROCINENSE

Data: 25 de abril de 2021

Horário: 16h (de Brasília)

Local:Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Igor Junio Benevenuto

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Marcus Vinicius Gomes

Cartões amarelos: William Pottker (CRU), Leomir (PAT), Jean Carlos (PAT), Wisley (PAT), Éverton (PAT)

Cartões vermelhos

Gols: William Pottker, aos 2’-1ºT(1-0): Matheus Barbosa, aos 3’-2ºT(2-0), William Pottker, aos 6’-2ºT(3-0), Jadson, aos 46’-2ºT(4-0)

CRUZEIRO (Técnico: Felipe Conceição)

​

Fábio; Cáceres(Geovane, aos 23’-2ºT), Weverton, Ramon (Eduardo Brock, aos 33’-2ºT) e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa (Jadson, aos 34’-2ºT) e Rômulo; Airton(Stênio, aos 12’-2ºT), Bruno José(Felipe Augusto, aos 11’-2ºT) e William Pottker

PATROCINENSE (Técnico: Rogério Henrique)

​

Edson (Thiago Passos-intervalo); Wisley (Luquinha, aos 17’-2ºT), Alisson, Breno e Jhonathan Moc; Maycon Lucas, Leomir (Thiago Costa, aos 16’-2ºT); Giba(Matheus, aos 25’-2ºT), Jeam e Wallace (Éverton, aos 16’-2ºT).