Pottker provoca Hulk em ‘treta’ no clássico mineiro: “Bumbum granada”; vídeo da confusão viraliza na web

Depois de diversos técnicos desde que caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, “bola da vez” no Cruzeiro é Felipe Conceição, que fez um bom trabalho no Guarani e aceitou o desafio de comandar o Cabuloso. Aos poucos, o técnico vai conseguindo implantar seu estilo de jogo no time mineiro e os resultados estão surgindo.









Em oito jogos no Campeonato Mineiro deste ano, o Cruzeiro venceu cinco, empatou duas e foi derrotado em duas oportunidades – assim somando 17 pontos na competição, sendo o vice-líder. Uma dessas vitórias, inclusive, aconteceu no último domingo (11), diante do maior rival, o Atlético que, apesar do momento financeiro melhor, não joga bem há alguns jogos.

Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro



Mesmo sendo um clássico, o Cruzeiro não entrou no Mineirão como favorito. Muito pelo contrário. A Raposa jogou melhor e venceu com um gol de Airton. E em um clássico dessa magnitude o que não poderia faltar é nervos à flor da pele, neste caso protagonizados por William Pottker e Hulk, já no fim da partida.

Os dois atacantes discutiram na grande área, trocaram empurrões e foram expulsos. Como se não bastasse, a ‘treta’ seguiu até a entrada dos vestiários, onde Pottker protagonizou a cena que viralizou na internet. Com diversos seguranças e membros das comissões técnicas tentando evitar as vias de fato, o atacante cruzeirense provocou o camisa 7 atleticano.

Em dado momento, Pottker chamou Hulk de “bumbum granada” e “transa com a mulher dos outros”, em alusão aos problemas conjulgais do jogador rival. A discussão não chegou a ser mostrada enquanto o jogo rolava, mas logo após a Rede Globo divulgou as imagens, que tomou conta da internet e se tornou um dos assuntos mais falados.