Poupança e o Planejamento Assertivo de Suas Finanças

Planejamento Financeiro Pessoal e a viabilização de uma poupança

O planejamento financeiro pessoal é uma necessidade de todas as pessoas, bem como a poupança, independentemente de sua renda. Uma vez que através do planejamento assertivo de suas finanças é possível direcionar planejamentos em todas as áreas da sua vida.

Por isso, é importante se atentar a alguns pontos para direcionar assertivamente o seu planejamento pessoal e aumentar a possibilidade de esclarecimento e viabilização de uma poupança.

Análise real sobre a sua situação atual

Primeiramente, para que você possa realizar um planejamento financeiro pessoal de forma segura, você deve ter uma clarificação sobre a sua situação real.

Sendo assim, anote todos os seus gastos fixos e variáveis, de forma que possa ter um mapeamento de sua situação.

Além disso, você deve anotar as suas dívidas para que possa viabilizar possíveis acordos e incluir tais futuras parcelas dentro do seu planejamento financeiro.

Cartão de crédito sem anuidade

Trocar um cartão com tarifas por um cartão de crédito sem anuidade pode ser um ponto importante para que você possa viabilizar um planejamento pessoal.

Atualmente, são muitas as opções por conta da chegada das fintechs. Sendo assim, aproveite essa elevação na oferta de cartões de crédito e verifique as possibilidades que oferecem mais retorno ao consumidor, por exemplo, os programas de cashbacks.

Poupança e reserva de emergência

Você pode viabilizar uma reserva de emergência dentro de uma poupança. Bem como, você pode ter uma poupança para um determinado objetivo e outra para uma reserva de emergência.

No entanto, de início, caso você não tenha reservado nenhum valor, é o momento de você analisar essa possibilidade dentro do planejamento.

Fluxo financeiro e poupança exigem novos hábitos

Por isso, um fluxo financeiro torna possível direcionar um valor mensal para a sua poupança. Todavia, neste momento não importa que esse valor seja baixo, o importante é que você crie esse hábito. Pois, assim, a tendência é que conforme a sua situação financeira melhore, você guarde valores mais elevados.

Aplicação de valores referente à sua reserva de emergência e outros objetivos pessoais

Além disso, você pode chegar a uma determinada meta referente a sua reserva de emergência e verificar uma aplicação diferenciada da poupança, como o Tesouro SELIC, por exemplo.

Assim sendo, você poderá ter uma reserva de emergência e um outro valor na poupança para outras demandas pessoais. Portanto, através do planejamento de suas finanças pessoais é possível que crie uma reserva de emergência e ampare seus planejamentos em curto, médio e longo prazo.