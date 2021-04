Power Rangers: Battle for the Grid recebe Ryu e Chun-Li em DLC

Power Rangers: Battle for the Grid aposta em bons combates envolvendo os heróis coloridos, e era de se esperar que pacotes adicionais fossem lançados de tempos em tempos. De acordo com o site IGN, o próximo é fruto de uma parceria entre a produtora nWay e a Capcom.

Segundo informações do site, o game de Power Rangers vai receber o Street Fighter DLC Pack, que estará disponível a partir de 25 de maio por US$ 12,50 (utilizando a cotação atual e sem taxas ou impostos, o equivalente a cerca de R$ 71). Os primeiros combatentes lançados nessa parceria são Ryu e Chun-Li na forma de Crimson Hawk Ranger e Blue Phoenix Ranger, respectivamente.

Foi mencionado ainda outras skins que serão reveladas posteriormente para compor este pacote, e quem quiser adquirir os dois lutadores separadamente pode optar por fazê-lo pagando US$ 6 (aproximadamente R$ 33) por cada um.

Power Rangers: Battle for the Grid está disponível em versões para PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch e Stadia.