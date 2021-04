‘Pratica bastante. Faz toda a diferença’

O Flamengo estreou com o pé direito na Conmebol Libertadores. Jogando na Argentina, o Rubro-Negro, de virada, bateu o Vélez, por 3 a 2. Novamente, Gabigol não passou em branco.

Aos 16 minutos da etapa final, o artilheiro marcou de pênalti e anotou o empate dos cariocas. E a penalidade é um dos fundamentos que Gabigol mais se destaca e que ganha elogios dos companheiros.

Em entrevista à Fla TV, Diego, capitão do Flamengo na partida, não mediu palavras para elogiar Gabigol e a forma com que o atacante bate as penalidades.

“Impressionante. Técnica, tranquilidade. Ele pratica bastante, está sempre treinando. Um mental muito forte, consegue ser muito mais frio que o goleiro nesse caso. Faz toda a diferença”

Em 2021, Gabigol entrou em campo em seis partidas e marcou cinco gols com a camisa do Flamengo. Deste, dois foram feitos da marca da cal.

Gabigol comemorando gol marcado pelo Flamengo contra o Vélez Sarsfield na Conmebol Libertadores Marcelo Cortes/Flamengo

Com a vitória, o Flamengo lidera o grupo G da competição, com três pontos. La Calera e LDU vêm atrás, com um. Antes de voltar a campo pela Libertadores, os comandados por Rogério Ceni encaram o Volta Redonda pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca.