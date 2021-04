Prazos de renovação da Carteira Nacional de Habilitação continuam suspensos na Bahia

Os condutores com carteira vencida desde 1° de fevereiro de 2020 não estão obrigados a renovar o documento. Isso ocorre pois, de acordo com Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), ainda está em vigor na Bahia a portaria do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que

prorrogou os prazos de validade da carteira de habilitação (CNH), por

tempo indeterminado.

“O condutor que está coberto pela portaria do Contran não precisa se preocupar em renovar a CNH nem ter receio de punição. No momento, temos uma demanda importante pela procura do serviço por motoristas que exercem atividade remunerada, de quem as empresas têm exigido a renovação da carteira”, ressaltou a coordenadora das unidades descentralizadas do Detran-BA, Carla Santiago.

Os motoristas profissionais podem atualizar a CNH agendando o serviço por meio do portal (www.sacdigital.ba.gov.br) ou aplicativo SAC Digital, onde constam os documentos necessários e o valor da taxa. O atendimento acontece nas unidades do Detran-BA (Ciretrans, Retrans e Postos Avançados) e postos da Rede SAC.