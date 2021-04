Pré-História: resumo sobre o Neolítico

Neolítico: um resumo

O Neolítico é um período de intensas transformações e mudanças na vidas dos hominídeos que viveram na Pré-História.

Dessa forma, não é de se surpreender que o assunto apareça com uma certa frequência nas principais provas do país.

Assim, é fundamental que você domine as principais características do Neolítico para garantir um bom desempenho em suas provas.

Neolítico: Introdução

O Neolítico foi um período de extrema importância para a história da humanidade. Isso porque, ele foi o responsável por fundamentar as bases do modo de organização social que seriam utilizados por muitos séculos em épocas posteriores.

O período é também conhecido como Idade da Pedra Polida, devido ao tipo inovador de ferramentas da época, e é uma das fases da chamada Pré-História. Ainda, o Neolítico, segundo historiadores, teria se iniciado por volta de 10.000 a.C. e teria terminado em 4.000 a.C.

Igualmente, podemos citar como principal característica do período a sedentarização dos humanos e o fim do caráter nômade das comunidades.

Neolítico: Transformações e Características

No Neolítico aconteceram intensas transformações no meio ambiente, como, por exemplo, mudanças climáticas e geológicas. Essas bruscas alterações obrigaram milhares de pessoas e de grupos a se mudarem dos seus locais de origem, ou seja, a migrarem. Dessa maneira, ocorre um grande êxodo em todo o mundo e os indivíduos passam a ocupar novas regiões que anteriormente eram desconhecidas em busca de melhores condições climáticas e ambientais.

Além disso, o Neolítico é também caracterizado pela descoberta do fogo, essencial para a proteção dos humanos contra o frio, para iluminação, para espantar animais selvagens e para cozinhar os alimentos. Graças ao fogo, os homens passam a se fixar por mais tempo em determinados lugares, uma vez que com o fogo não precisavam fugir de regiões frias. Assim, pode-se afirmar que esse primeiro uso do produto da nova descoberta dá início ao processo de sedentarização.

O processo irá se concluir com duas outras atitudes. Em primeiro lugar, o modo com o qual os grupos se alimentavam também irá mudar durante o Neolítico, uma vez que o uso de ferramentas mais sofisticadas na agricultura fará com que essa atividade seja feita de uma forma eficiente, o que gerava excedentes de alimentos. Os excedentes seriam, então, guardados em recipientes e, com isso, os indivíduos teriam alimentos por um bom período. Assim, a necessidade de imigrar com frequência em busca de comida é deixada de lado e os grupos passam a se fixar em somente um local, até realizaram o esgotamento da terra.

A fixação humana foi favorecida também pela captura de animais selvagens com as novas armas que eram realizados no período. Com a captura de grandes feras, os hominídeos do Neolítico teriam mais carnes (alimentos) e peles para construirem proteções contra o frio, aumentando a sua expectativa de vida.

Vale ressaltar que é justamente devido ao aprimoramento das ferramentas utilizadas na agricultura e aquelas utilizadas como armas que o período recebe também o nome de Idade da Pedra Polida.

As expressões artísticas, nesse período, continuam restritas ainda a pintura rupestre. Porém, pode-se observar um grande avanço nos desenhos do Neolítico em relação àqueles do Paleolítico, principalmente devido ao uso, no primeiro período, de formas geométricas.

Além disso, as novas técnicas permitiram também o surgimento de grandes comunidades estruturadas em casas de madeira e barro, muito mais resistentes. Ainda, a partir de 4.000 a.C. o metal seira utilizado nessas comunidades e, com ele, as armas passaram a ser mais resistentes. Era o início da Idade dos Metais e o fim do Neolítico.