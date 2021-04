‘Precisamos do melhor Messi e do melhor Barcelona’

Neste sábado (10) o Barcelona enfrenta o Real Madrid em mais um El Clásico, que será disputado no estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri, por LaLiga. Antes da sua equipe entrar em campo, o técnico Ronald Koeman falou o que espera da partida e o que o Barça precisa fazer para sair vitorioso na casa do arquirrival.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no sábado 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. A cobertura começa já às 15h, em live com Gustavo Hofman e os ex-jogadores Edmílson e Júlio Baptista no YouTube da ESPN e nas páginas de ESPN e FOX Sports no Facebook; e na TV, a partir das 15h30, com o SportsCenter Abre o Jogo.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Em relação ao momento do clube catalão, o técnico holandês disse que vê o Barcelona em um bom momebto na temporada e que os últimos resultados conquistados pela equipe dão ainda moral para um jogo tão importante como este.

“Conseguimos bons resultados e estamos confiantes. É um grande jogo contra uma equipe que melhorou ao longo da temporada. Estamos lutando pelo máximo. E o máximo para ambas as equipes é vencer LaLiga. E é por isso que o jogo de amanhã é importante”, começou por dizer.

“Um clássico é diferente dos outros jogos. O Barça está bem. Vem de uma sequência importante, com muitos pontos. Estamos lutando para vencer e isso é positivo. E o Real Madrid é o Real Madrid. Acho que eles receberam muitas críticas, mas estão vivos na Champions League e lutando por LaLiga. O Real Madrid tem um grande treinador, jogadores impressionantes e é um jogo interessante. Não compartilho nem sou partidário das críticas que receberam. Fisicamente e mentalmente, eles têm chances de vencer a partida”, prosseguiu.

Questionado sobre a importância deste jogo em relação à sequência no Campeonato Espanhol, Koeman disse que acredita que o resultado deste sábado não será fundamental no que diz respeito à conquista do título, mas que o vencedor sairá com moral para as partidas restantes em disputa.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“O resultado não será decisivo porque depois do jogo de amanhã ainda faltam muitos dias, em que qualquer equipe terá dificuldade em vencer todos os jogos. Mas é um momento em que quem vencer dará um importante golpe moral para continuarmos”, prosseguiu.

play 0:51 Ex-jogador do Barcelona falou em exclusividade com o ESPN.com.br

Sobre Lionel Messi, principal astro do Barça, o treinador espera que o craque argentino esteja inspirado em campo, assim como os seus demais jogadores disponíveis para o El Clásico.

“Espero que o Leo seja decisivo para nós amanhã, porque precisamos do melhor Messi e do melhor Barça. Para vencer amanhã você tem que ser perfeito. Para nossos ataques e nossos movimentos, precisamos de Leo, é claro”, disse.

Por último, Koeman falou se, na sua opinião, vê o Barcelona na forma ideal que ele espera e ainda lembrou do último clássico disputado com o Real.

“Em certos aspectos, a equipe melhorou. Mas me lembro que no primeiro El Clásico estivemos melhores e antes do intervalo conseguíamos avançar. Mas depois perdemos a partida no segundo tempo. A penalidade influenciou no primeiro turno, com o VAR. Melhoramos as coisas, mas naquela época não estávamos ruins. Claro, agora estamos melhores. Melhoramos na eficácia, na defesa. Podemos mexer no nosso sistema e jogar com quatro atrás … A equipe está em forma e temos que colocar energia. Não podemos enlouquecer para jogar contra o Madrid, temos de ser nós próprios e jogar como ultimamente”, finalizou.