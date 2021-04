“Precisamos vender para pagar água, luz, dia a dia”; Barcellos expõe necessidade do Inter negocia jogador

O Internacional passa por um momento financeiro complicado neste início de temporada. Nos próximos dias, a gestão do presidente Alessandro Barcellos deve registrar o pior resultado anual da história. A expectativa é que o déficit de R$ 90 milhões seja confirmado pela diretoria. Visando cortar gastos, com o sonho de zerar a dívida, a alta cúpula traça estratégias.









“O Inter está passando por um processo de rupturas importantes que vão precisar do esforço de todos“, disse. “Nosso objetivo é estancar essa dívida e buscar o equilíbrio financeiro, mas também é olhar para frente, em uma ideia que temos permanentemente, que é de não depender mais da venda de jogadores, como alguns clubes do Brasil já fazem com superávit e receitas recorrentes, algo que não acontece hoje no Inter“, adicionou o presidente Alessandro Barcellos.

Diante dos problemas financeiros, o Colorado tem como meta vender, ao menos, um jogador no mercado da bola. Nos últimos dias, tanto o jovem lateral-direito Vinicius Tobias, que ainda não estreou profissional, quanto o meia Bruno Praxedes, titular da equipe, apareceram como alvos do Shakhtar Donestk, da Ucrânia, mas as situações não avançaram.

VP João Patrício Hermann e presidente Alessandro Barcellos: Colorado encara déficit histórico (Foto: Ricardo Duarte/Flickr do Internacional/Divulgação)



“Precisamos vender jogador para pagar a água, a luz, o dia a dia. Queremos que isso acabe no Inter. Seguiremos vendendo jogadores para o Brasil e para o mundo, mas reinvestir este dinheiro para seguir fazendo boas equipes“, completou o mandatário colorado, durante entrevista ao programa Show dos Esportes, Rádio Gaúcha.

Eu tenho uma impressão que a diretoria do Inter não almeja ganhar nada esse ano! O que eu vejo é um inter que quer revelar jogadores e saldar as dívidas ! — ��������Parça do Neymar���� ���� (@diegosudariop)

April 5, 2021





O presidente também se manifestou a respeito do técnico Miguel Ángel Ramírez e defendeu a mudança na forma de jogar da equipe. “O torcedor reclamava há muito tempo de um modelo reativo, e voltar a ter o modelo que domina a partida e busca o gol, é um trabalho que precisa de tempo e evidentemente de muito treinamento. Estamos iniciando este trabalho com convicção de que ele terá vida longa e muita importância daqui para frente“, garantiu.