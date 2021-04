Prefeito Djalma Beltrão recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19

O prefeito de Piaçabuçu, Djalma Beltrão (REPRUBLICANOS), recebeu na manhã desta terça-feira, 06, a primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus. O gestor da cidade ribeirinha que tem 63 anos, aguardava ansioso o início da vacinação para o público de sua faixa etária de idade para receber a primeira dose.

Djalma que tem cumprido à risca o distanciamento social recomendado pelas autoridades de saúde, foi vacinado em sua residência em Piaçabuçu, quando neste momento o município já aplicou 1395 doses da vacina, atendendo atualmente o público entre 63 e 65 anos.

O prefeito comemorou a chegada desse momento, reforçando através de suas redes sociais, os cuidados que as pessoas devem continuar tendo no dia a dia, seja no cumprimento do distanciamento social ou nos hábitos rotineiros de usar máscara e higienizar com frequência as mãos com o uso de água e sabão ou manter sempre as mãos limpas usando o álcool em gel.