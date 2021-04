Prefeitura amplia postos para aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19

5. Centro de Convenções de Salvador – Boca do Rio

Hora Marcada – Para os idosos que não querem pegar filas e ainda terem a comodidade de receber a segunda dose perto de casa, uma ótima opção é o serviço Hora Marcada, que funciona de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h. Através do site www.vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br , o interessado pode agendar dia, horário e local da vacinação. No total, são 21 unidades disponíveis para o público com 60 anos ou mais.