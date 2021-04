Prefeitura confirma fim do lockdown e Santos voltará a treinar no CT

A Prefeitura de Santos anunciou o fim do lockdown no próximo domingo (4). Com a determinação, o Santos deve voltar a treinar no CT Rei Pelé após chegada da Argentina pelo primeiro duelo contra o San Lorenzo, pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores.

No final do mês de março, o clube foi obrigado a achar uma alternativa para continuar os treinos e seguiu para Atibaia, onde está treinando em uma espécie de bolha. Já os treinos das Sereias da Vila e das categorias de base foram cancelados.

O elenco profissional deixa o interior paulista após o treino da sexta-feira, folga no sábado e viaja para a Argentina no domingo. O clube solicitou testes de Covid a todos os atletas integrados ao elenco profissional que não viajaram para Atibaia. A equipe sub-23 já retorna as atividades na terça-feira.

-O lockdown aqui na Baixada Santista vai até domingo (4), a partir de segunda-feira nós seguiremos com o decreto estadual que também é extremamente restritivo e seremos mais restritivos ainda. A questão da localidade, não colocar imóveis na nossa região para o fim de semana e temporada, supermercado, padaria e açougues até as 22h e escolas na próxima semana também não funcionaram…- falou o prefeito de Santos, Rogério Santos, em seu Instagram.